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Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu üzerinde hak sahibi olduklarını iddia ederek yolu kapatan grubu jandarma ekipleri ikna ederek, trafik akışını yeniden sağladı

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını öne süren bir grup tarafından trafiğe kapatıldı. Jandarmanın vatandaşları iknası sonrasında yol trafiğe açıldı.

Pamukkkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nin girişindeki kara yolunun üzerinden geçtiği arazide hak sahibi olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, kara yoluna plastik kasalar koyup şerit çekti.

"Tapulu özel mülkiyettir, girilmez" yazısı asan gruptakiler, kara yolunun geçtiği arazinin tapulu malları olduğunu belirterek, haklarının verilmesini istedi.

Yolun kapatılması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarmanın bölgedeki vatandaşlarla görüşmesi sonrasında yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bayram Tekin, yolun yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bölümünde 45 kişinin hak sahibi olduğunu iddia ederek, kara yolunun bu kısmının tapulu malları olduğunu söyledi.

Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolunun 1960'lı yılların başında yapıldığını dile getiren Tekin, "O zaman istimlak edilmemiş, şimdi mirasçılarımız buradaki hakkını almaya çalışıyor. 40-45 mirasçısı var. Şimdiye kadar atalarımızdan kalan bu gayrimenkulümüzü belirlemek için 2 yıla yakındır uğraşıyoruz. Yasal yollara başvurduk. İlgililerin bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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