Misafirler, sıcak havayla şişirilen balona binerek binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izleme şansı yakalıyor.

Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Pamukkale Mahallesi'ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla balona biniyor.

Dünyanın dört bir tarafından "beyaz cennet"e gelen binlerce turist, gün ağarmadan balona binmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Balon turlarına yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistlerin taleplerini karşılamak için Pamukkale'de turların ilk başladığı 2015 yılında 2 olan balon sayısı, önce 14'e, daha sonra 20'ye çıkarıldı.

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de bu yıl sıcak hava balonuyla turlara katılan turist sayısının, geçen seneye göre büyük oranda artarak 60 bine çıkması bekleniyor.

Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiren ve 40-50 dakikalık tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içiyor.

- "Baba" olacağını gökyüzünde öğrendi

Çin'in Pekin şehrinden gelen Tomoko Yoko eşi Yoshiko ile ilk kez Pamukkale'ye geldiklerini belirterek, "Önce Kapodokya'yı gezdik, daha sonra buraya geldik. Burası inanılmaz bir yer. Balon turunda hayatımın en güzel haberini aldım. Eşim burada bana güzel bir sürpriz yaparak 'baba' olacağımı söyledi. Çok mutluyum." diye konuştu.

Tayvanlı Alice Sandy ise arkadaşıyla Türkiye turuna çıktıklarını, ilk duraklarının Pamukkale olduğunu söyledi.

Linda Angel da güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemenin tarifsiz bir duygu olduğunu dile getirdi.

- Günde 500 kişi havalanıyor

Laodikya balon şirketinin müdürü Nevzat Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin sıcak hava balonunda her geçen gün büyük ivme yakaladığını söyledi.

Bölgede günde 16-20 balon turu yapıldığını dile getiren Köse, "Talepleri karşılamada zorlanıyoruz. Günlük yaklaşık 500 misafirimiz balon turlarından yararlanıyor." dedi.