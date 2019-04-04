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Pamukkale'de balon turları tam "gaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Son 4 yılda sıcak hava balon turlarının büyük oranda arttığı Pamukkale'de, günde ortalama 500 turist, güneşin doğuşunu gökyüzünden izliyor - Çinli Tomoko Yoko: - "Burası inanılmaz bir yer. Balon turunda hayatımın en güzel haberini aldım. Eşim burada bana güzel bir sürpriz yaparak 'baba' olacağımı söyledi. Çok mutluyum" - DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: - "2018 yılında 35 bin yerli ve yabancı turisti gökyüzüyle buluşturduk. Bu yıl 60 bin turistin balon turlarından faydalanmasını bekliyoruz. Misafirlerin balona binmek için sıraya girmesi yüzümüzü güldürüyor"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de bu yıl sıcak hava balonuyla turlara katılan turist sayısının, geçen seneye göre büyük oranda artarak 60 bine çıkması bekleniyor.

Pamukkale üzerinde sıcak hava balonuyla turlara katılan turistler, güneşin doğuşu sırasında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin beyaz travertenlerini ve antik kentleri izleme fırsatını yakalıyor.

- Dört yıl önce 2 balon havalanıyordu

Balon turlarına yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistlerin taleplerini karşılamak için Pamukkale'de turların ilk başladığı 2015 yılında 2 olan balon sayısı, önce 14'e, daha sonra 20'ye çıkarıldı.

Dünyanın dört bir tarafından "beyaz cennet"e gelen binlerce turist, gün ağarmadan balona binmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Pamukkale Mahallesi'ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla balona biniyor.

Misafirler, sıcak havayla şişirilen balona binerek binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izleme şansı yakalıyor.

Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiren ve 40-50 dakikalık tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içiyor.

- "Baba" olacağını gökyüzünde öğrendi

Çin'in Pekin şehrinden gelen Tomoko Yoko eşi Yoshiko ile ilk kez Pamukkale'ye geldiklerini belirterek, "Önce Kapodokya'yı gezdik, daha sonra buraya geldik. Burası inanılmaz bir yer. Balon turunda hayatımın en güzel haberini aldım. Eşim burada bana güzel bir sürpriz yaparak 'baba' olacağımı söyledi. Çok mutluyum." diye konuştu.

Tayvanlı Alice Sandy ise arkadaşıyla Türkiye turuna çıktıklarını, ilk duraklarının Pamukkale olduğunu söyledi.

Linda Angel da güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemenin tarifsiz bir duygu olduğunu dile getirdi.

- Günde 500 kişi havalanıyor

Laodikya balon şirketinin müdürü Nevzat Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin sıcak hava balonunda her geçen gün büyük ivme yakaladığını söyledi.

Bölgede günde 16-20 balon turu yapıldığını dile getiren Köse, "Talepleri karşılamada zorlanıyoruz. Günlük yaklaşık 500 misafirimiz balon turlarından yararlanıyor." dedi.

Köse, son yıllarda özellikle Çinli turistleri misafir ettiklerini dile getirdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, özellikle yabancı turistlerin balon turlarına oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

Balonla seyir keyfini çıkarmak isteyen turistlerin Pamukkale'ye akın ettiğini anlatan Şen, "2018 yılında 35 bin yerli ve yabancı turisti gökyüzüyle buluşturduk. Bu yıl 60 bin turistin balon turlarından faydalanmasını bekliyoruz. Misafirlerin balona binmek için sıraya girmesi yüzümüzü güldürüyor." diye konuştu.

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