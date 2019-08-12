Pamukkale'de bayram yoğunluğu

İstanbul'dan ailesiyle gelen Fisun Demirci, her bayram akrabalarını görmek için Denizli'ye gelmeye çalıştığını, bu arada Pamukkale'ye de uğradığını ifade etti.

Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonunun ülke genelinde oldukça verimli geçtiğini, bundan Pamukkale'nin de nasibini aldığını söyledi.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, travertenlerde yürüyüp fotoğraf çektirdi. Bazı turistler de çamur banyosu yapmayı, antik havuza girmeyi tercih etti.

DENİZLİ (AA) - Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Ziyaretçilerden Egemen Kasapoğlu ise kentte yaşamasına rağmen ilk kez Pamukkale'ye geldiğini belirterek, "Çok sevdim. Bundan sonra fırsat buldukça gezmeye geleceğim." dedi.

İstanbul'dan Hülya Hocaoğlu da Pamukkale'nin görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini anlatarak, "Travertenler ve antik kent harika. Bayramda çok kalabalık olduğu için daha sonra yine gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Gülten Şamlı ise ören yerinin bayram dolayısıyla kalabalık olduğunu kaydederek, "Burada gezilip görülecek çok yer varmış. Yeni gelebildik. Pamukkale'ye keşke daha önceden gelebilseydik. Gerçekten görülmeye değer." ifadelerini kullandı.

