Pamukkale'de butik otel alevlere teslim oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, faaliyette olamayan 3 katlı otelde yangın çıktı. Alevler turistik bölge olan Pamukkale'de panik yaratırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri başka binalara sıçramadan söndürdü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Pamukkale Mahallesi Dündar Sokak'taki Ümmü Güleç'e ait butik otelde çıktı. Otelin zemin katının arka bölümündeki mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Otelin dış duvarındaki mantolamada kullanılan, strafor olduğu belirtilen malzemenin tutuşması sonucu büyüyen yangın, üst katlara da sıçradı. Alevler bütün binayı sararken, çatıya kadar sıçrayan yangında, otelin üst katları ve çatısı tamamen alevlere teslim oldu. Yükselen alevler ise mahallede korku yarattı. İhbar üzerine olay yerine 13 itfaiye aracı ile 34 itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 3 ayrı noktadan müdahale ettiği yangını, yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu başka binalara sıçramadan söndürdü. 3 katlı otel tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, jandarma da soruşturma başlattı.
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