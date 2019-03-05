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Pamukkale’de eğlence mekanında kaçak çalışan 20 yabancı kadına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Denizli’de jandarma ekiplerinin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanına gerçekleştirdiği operasyonda 20 yabancı uyruklu kadın yakalandı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesi turistik Pamukkale Mahallesi’nde bulunan bazı eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınların kaçak olarak çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Denizli’de jandarma ekiplerinin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanına gerçekleştirdiği operasyonda 20 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesi turistik Pamukkale Mahallesi’nde bulunan bazı eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınların kaçak olarak çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında geçtiğimiz pazar günü gece yarısı ilçede faaliyet gösteren eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan kontroller esnasında, bir eğlence mekanında izinsiz olarak çalıştığı tespit edilen 8 Özbekistan, 4 Kırgızistan, 2 Kazakistan, 5 Azerbaycan ve 1 İran vatandaşı olmak üzere toplam 20 yabancı uyruklu kadın hakkında idari işlem başlatıldı.
Yabancı kadınları çalıştırdığı tespit edilen işletme yetkilileri hakkında izinsiz çalıştırma suçundan işlem yapıldı.
İzinsiz çalıştığı tespit edilen 20 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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