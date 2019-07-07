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Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Dünyanın dört bir yanından beyaz cennete akın eden turistler, travertenlerde yürüyüp, fotoğraf çektirdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'beyaz cennet' Pamukkale, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, giriş kapısı önünde yoğunluk oluşturdu. Antik havuzda termal suya giren turistler, travertenler üzerinde sıcak yürüyüş yapmanın keyfini sürdü. Doğal ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Ordudan gelen ziyaretçilerden Güvencan Demircan, beklediğinden çok daha güzel bir yerle karşılaştığını belirtip, "Karadeniz Bölgesi'nde de doğal güzellikler var ama burası çok farklı bir yer. İlk defa geliyorum. Çok beğendim. Doğal ortamı harika. Çok iyi korunmuş bir yer. Tekrar gelmek isterim" dedi.

Pamukkale'ye ilk kez geldiğini belirten Dayenur Nohutçu da hem doğal, hem de tarihi güzellikleri görme fırsatı bulduğunu vurgulayıp, "Hayal ettiğimden daha güzel bir yer. Travertenlerin üzerinde yürümek, tarif etmesi güç ancak çok güzel bir his" diye konuştu.

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