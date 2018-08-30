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Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

 BEYAZ travertenleriyle ünlü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye, ağustos ayının sonuna gelinmesine karşın turistlerin yoğun ilgisi devam ediyor.

Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi

Mehmet CANDAN- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- BEYAZ travertenleriyle ünlü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye, ağustos ayının sonuna gelinmesine karşın turistlerin yoğun ilgisi devam ediyor. 2018'in ilk 6 ayında 780 bin, Kurban Bayramı'nda 104 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'yi gezen turist sayısının, yıl sonuna kadar 2 milyonu bulması bekleniyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale'ye yerli ve yabancı turist akını devam ediyor. Yaz sezonunun sonuna yaklaşıldığı şu günlerde Pamukkale, özellikle yabancı turistlerin en uğrak turizm noktalarından biri oldu. Geçen yıllara oranla ziyaretçi sayısının sürekli artış gösterdiği Pamukkale'yi 2018'in ilk 6 ayında 780 bin, Kurban Bayramı'nda ise 104 bin turist ziyaret etti. İlk kez görenler kadar, her yıl gelen ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatan Pamukkale'yi yıl sonuna kadar ise 2 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Giriş ücretinin 35 TL olduğu Pamukkale'de ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek bu özel anlarını ölümsüzleştiriyor. Renkli bir papağan da ziyaretçilerin başına omzuna konarak fotoğraflarda adeta rol çalıyor.
Pamukkale'ye Almanya'dan geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Günay Karatepe, "Vatanımıza geldiğim her sene buraya uğrarım. Çok güzel, her yer bembeyaz" dedi. Pamukkale'ye daha önce de geldiğini ifade eden İngiliz uyruklu Jayne Robertson ise "Burayı çok sevdim. Buraya birkaç defa daha geldim. Çok barışçıl bir yer" dedi. Eşi Chris Robertson de "Pamukkale dünyanın çok güzel bir köşesi. Hierapolis Antik Kenti, fantastik bir mekan. Buraya bizim gibi turist olarak ya da tur atmak için de gelebilirsiniz" diye konuştu.
Kazakistan'dan gelen Aysel Atakova da Pamukkale'nin çok güzel bir yer olduğu söylerken, Rus Zaharov Maria ise Türk insanını ve Pamukkale'yi çok sevdiğini belirterek ikinci kez geldiğini söyledi.
Yerli turistlerden Bilgin Savran da Pamukkale'nin ülke turizmi için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Dünyada ilk olduğu için ve UNESCO dünya mirası listesinde yer aldığından dolayı çok kıymetli bir yer. Yakın zamanda, bu bölgedeki 'Cehennem Kapısı' denen yerin de ziyarete açılmasıyla daha değerlenecek. Sadece giriş ücretleri biraz pahalı."

FOTOĞRAFLI

Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçiPamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçiPamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçiPamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi

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