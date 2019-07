Pamukkale’de işitme engellilere yönelik temel ilk yardım eğitimi

“Engelli bireylerin her zaman yanındayız”

Engellilerin her konuda her zaman yanında olduklarını kaydeden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, engellilere yönelik her türlü projenin içine yer alacaklarını ifade ederek, “İlk yardım herkes için önemli. İşitme engelliler için ise daha da önemli. Biz de bu bilinçle Pamukkale Belediyesi olarak işitme engellilere yönelik temel ilk yardım kursları açtık. Bu kursların ilk ayağı işitme engelli vatandaşlarımız oldu. İlerleyen günlerde ortopedik engelli vatandaşlara yönelik ilk yardım kurslarımız da devam edecek” dedi.