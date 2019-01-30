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Pamukkale’de karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:05 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından ilçede dün gece etkili olan kar yağışına karşı etkin bir mücadele yapılarak özellikle yolların açık kalması sağlandı.Kenti etkisi altına soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından ilçede dün gece etkili olan kar yağışına karşı etkin bir mücadele yapılarak özellikle yolların açık kalması sağlandı.
Kenti etkisi altına soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Özellikle kentin yüksek mahalleleri olan Cankurtaran ve Karataş ile şehir içindeki Tekke, Gökpınar, Zümrüt, Kervansaray, Zeytinköy, Karakurt ve Pınarkent mahallelerinde ekipler çalışmalara başladı. 5 kepçe, 5 tuzlama ve 3 küreme tuzlama aracından oluşan 8 ekip yolların açık kalması için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar gece yarısından sonra da devam ederken, Pamukkale genelinde tüm yollar açık kaldı.

Ekipler aralıksız çalıştı
İlçenin özellikle yüksek kesimlerinde, ana arter ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına kar yağışının başlamasıyla birlikte başladıklarını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Kar yağışının vatandaşlarımızın günlük hayatlarını olumsuz etkilememesi için, sorumluluk alanımızdaki yerlerde karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
Başkan Gürlesin, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda Pamukkale Belediyesi ekiplerini sürekli hazırda beklettiklerini belirterek, kent merkezinde ve yoğun olarak yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdüklerini ifade etti. Gürlesin, yüksek kesimlerde ekiplerin hala hazırda beklediğini, birçok yerde de tuzlama çalışmalarına devam edildiğini sözlerine ekledi.

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