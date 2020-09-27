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Pamukkale’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2’si ağır 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 02:08 | Son Güncelleme

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjü aşarak karşıdan gelen bir başka otomobil ile çarpıştı.

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjü aşarak karşıdan gelen bir başka otomobil ile çarpıştı. Anayol üzerinde can pazarı yaşanırken araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Yılmaz idaresindeki 20 ABD 963 plakalı Opel marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda orta refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpmasına rağmen duramadı. Devrilen aydınlatma direğini de aşan otomobil karşı yönde seyir eden Halil İbrahim Güleç yönetimindeki 20 Y 6124 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile iki otomobil hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zamanla yarıştılar
Bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarılan yaralı vatandaşlara sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunurken itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarışarak uzun uğraşlar verdi. Polis ekipleri çevredeki meraklı vatandaşları dağıtmak için güçlük çekti. Yerde yatan yaralı vatandaşların yardım çığlıkları ve acı içerisinde kıvranmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

İki aracın karıştığı kazada Hüseyin Yılmaz ve beraberindeki 4 kişi bulunduğu otomobilde sıkıştı. Yaralanan vatandaşları itfaiye ekipleri titizlikle sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine tespit etti. Araçların hurdaya döndüğü kazada 2 ‘si ağır toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılması ile normale döndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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