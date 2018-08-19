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Pamukkale'de tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

"Beyaz cennet" olarak nitelendirilen Pamukkale çevresindeki otellerde doluluk oranı bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 100'e yaklaştı

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın hemen her günü ziyaretçi ağırlayan Pamukkale, bayram tatilinde Ege ve Akdeniz kıyılarına gidenlerin uğrak noktası olması nedeniyle en yoğun günlerini yaşıyor.

Travertenlerde fotoğraf çektiren yerli ve yabancı konuklar, havuzlara girerek termal su ve çamurdan yararlanıyor.

Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılı turizm sezonunda ülke ortalamasının üstünde yerli ve yabancı misafir ağırlayan Pamukkale'nin Kurban Bayramı'nda da ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Şen, şunları dile getirdi:

"Şu anda bölgemizde çok ciddi bir yoğunluk var. Sezon boyunca yüksek dolulukla misafirlerini ağırlayan Pamukkale'deki otellerimiz Kurban Bayramı'nda yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştı. Yerli misafirlerimizin Pamukkale'de sahil kenarlarından daha uygun tatil yapma imkanı var. Bu nedenle doluluk her geçen yıl artıyor."

Travertenler üzerinde sıcak suda yürüyen Fikret Deneri, İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Doğal ve tarihi yerleri gezmeye çalışıyoruz Kurban Bayramı tatilinde. Bu, doğal güzelliklere sahip çıkmamız lazım. Pamukkale harika bir yer." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Fevzi Doğanay, Ankara'dan ailesiyle 9 günlük bayram tatiline çıktıklarını dile getirerek, "Pamukkale'ye daha önce gelmemiştik, çok beğendik. Tatilin uzun süreli olması insanları gezmeye teşvik ediyor. Pamukkale harika bir yer. İyi ki gelmişiz buraya." ifadelerini kullandı.

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bayram Pamukkale Tatil traverten

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