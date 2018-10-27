Pamukkale'de vosvoslarla Cumhuriyet konvoyu

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin farklı noktalarından Denizli'ye gelen 60 vosvossever, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'de araçları ile oluşturdukları Cumhuriyet konvoyunda renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Pamukkale Belediyesi'nin, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiği "Pamukkale Belediyesi 1. Vosvos Festivali" Pamukkale'deki beyaz travertenler önünde başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye gelen 60 vosvos derneği üyesi, etkinlik kapsamında Türk bayrağı ve Atatürk posteri süslü araçları ile kamp kurdukları Karahayıt'tan "beyaz cennet" Pamukkale'ye Cumhuriyet konvoyu oluşturdu.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in de katıldığı etkinlikte, rengarenk vosvoslar beyaz travertenlerin yanında renkli görüntülere sahne oldu. Pamukkale'yi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de vosvoslarla travertenler önünde fotoğraf çektirdiler.
Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin, gazetecilere yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'nin dünyaca bilinen bir turizm merkezi olduğunu belirterek, ilçenin tanıtımı için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Bu yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Gürlesin, şunları söyledi:
"Cumhuriyet Bayramı şöleni çerçevesinde 1. Vosvos Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Amacımız insanların mutlu olması. Tabii insanlar mutluysa toplumdaki o huzurun dalga dalga her yere yayılmasını istiyoruz. Bu anlamda da vosvos tutkunları var. Türkiye'nin farklı noktalarında bu tür etkinlikler yapılıyor ama biz en iyisine talibiz şu anda. Birincisinde bile bu kadar ilgi ve alakanın olması bizi mutlu etti. İnşallah geleneksel hale getireceğimiz bu festival bundan sonra devam edecek. Pamukkale zaten tanınıyor ama daha fazla tanınmasına katkı sağlanmak istiyoruz. İlave olarak termal anlamda termal turizm merkezlerimizden Karahayıt'ın da tanınmasını hedefliyoruz."
- "Değişik illerden gelen 60 vosvossever burada üç gün kamp yapacak"
Üç gün sürecek etkinlikte Cumhuriyet Bayramı'nda vosvoslarla fener alayının da oluşturulacağını bildiren Gürlesin, "Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde farklı organizasyonlar ile bu etkinlikleri renklendirmek istedik. Türkiye'nin farklı illerinden dört bir yanından gelen vosvosumuz var. Vosvoslarımızı arka fonda Pamukkale travertenleri ile buluşturduk." ifadelerini kullandı.
Denizli Vosvos Kulübü Başkanı Önder Şentürk de uzun zamandır kentte böyle bir etkinlik düzenlemelerinin hayalini kurduklarını belirterek, "Çevre illere gidiyorduk ama Denizli'mizde böyle bir festivalimiz yoktu. Bu anlamda bizlere destek olduğu Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürlesin'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin değişik illerinden gelen 60 vosvossever burada üç gün kamp yapacak. Kampçılık zordur, ama Sayın Başkanımız bize bütün imkanlarını seferber etti. Bu yıl birincisini yaptığımız festivalin daha sonraki yıllarda devam ederek, geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum." dedi.
Woskale Kırıkkale Volkswagen Severler Derneği Başkanı Recep Özcan ise Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde arkadaşları ile 600 kilometreden geldiklerini belirterek, "Vosvos bizim için bir tutku. 15 yıldır profesyonel olarak vosvos ve kamp hayatı yaşıyoruz. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz. Diğer derneklerle çeşitli kamplar düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl 19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'da toplanacağız, büyük bir etkinlik olacak." dedi.
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