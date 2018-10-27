Pamukkale'de vosvoslarla Cumhuriyet konvoyu

Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin, gazetecilere yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'nin dünyaca bilinen bir turizm merkezi olduğunu belirterek, ilçenin tanıtımı için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in de katıldığı etkinlikte, rengarenk vosvoslar beyaz travertenlerin yanında renkli görüntülere sahne oldu. Pamukkale'yi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de vosvoslarla travertenler önünde fotoğraf çektirdiler.

Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye gelen 60 vosvos derneği üyesi, etkinlik kapsamında Türk bayrağı ve Atatürk posteri süslü araçları ile kamp kurdukları Karahayıt'tan "beyaz cennet" Pamukkale'ye Cumhuriyet konvoyu oluşturdu.

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Gürlesin, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Bayramı şöleni çerçevesinde 1. Vosvos Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Amacımız insanların mutlu olması. Tabii insanlar mutluysa toplumdaki o huzurun dalga dalga her yere yayılmasını istiyoruz. Bu anlamda da vosvos tutkunları var. Türkiye'nin farklı noktalarında bu tür etkinlikler yapılıyor ama biz en iyisine talibiz şu anda. Birincisinde bile bu kadar ilgi ve alakanın olması bizi mutlu etti. İnşallah geleneksel hale getireceğimiz bu festival bundan sonra devam edecek. Pamukkale zaten tanınıyor ama daha fazla tanınmasına katkı sağlanmak istiyoruz. İlave olarak termal anlamda termal turizm merkezlerimizden Karahayıt'ın da tanınmasını hedefliyoruz."

- "Değişik illerden gelen 60 vosvossever burada üç gün kamp yapacak"

Üç gün sürecek etkinlikte Cumhuriyet Bayramı'nda vosvoslarla fener alayının da oluşturulacağını bildiren Gürlesin, "Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde farklı organizasyonlar ile bu etkinlikleri renklendirmek istedik. Türkiye'nin farklı illerinden dört bir yanından gelen vosvosumuz var. Vosvoslarımızı arka fonda Pamukkale travertenleri ile buluşturduk." ifadelerini kullandı.