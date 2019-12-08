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Pamukkale’de yamaç paraşütü turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:06 | Son Güncelleme

Denizli’de yamaç paraşütü uçuşları son zamanlarda daha popüler hale gelmeye başladı.

Denizli’de yamaç paraşütü uçuşları son zamanlarda daha popüler hale gelmeye başladı. Günlük 150’ye yakın uçuşun yapıldığı kentte yamaç paraşütüne en fazla ilgi gösteren kesimin ise Pamukkale’ye gelen Çinli turistler olduğu belirtildi.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve travertenleri ile her yıl milyonlarca turistin çekim noktasına haline gelen Denizli Pamukkale son yıllarda yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de gözdesi haline geldi. İklim ve diğer koşulları ile yamaç paraşütü sporu yapmak isteyenler için elverişli bir noktada olan Denizli’de heyecan dolu anlar yaşamak isteyenler soluğu pilotlarla birlikte paraşüt kalkış merkezlerinde alıyor.
Gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını ve son yıllarda uçuşların daha popüler hale gelmeye başladığını kaydeden yamaç paraşütü pilotlarından Serhat Karaduman, en fazla ilgiyi ise yabancı turistlerin, özellikle de Çinlilerin gösterdiğini belirtti. Karaduman, “Daha çok Çinliler buraya ilgi gösteriyor. Eskiden Avrupalılar geliyormuş maalesef Avrupa potansiyeli azaldı. Ama Çinli potansiyeli aşırı derecede arttı ve uçuşlar artık popülerleşmeye başladı Pamukkale’de. Paraşüt turizmi artık gelişti ve yasal kontörler ile birlikte uçuşların sayısı bayağı bir artmaya başladı. Ortalama günlük 50-60 uçuş oluyor bir tepede diğer tepelerden de öyle yani günlük 100-150 uçuş oluyor" diye konuştu.
Öte yandan, paraşütlerde kamera ile kayıt altına alınan görüntülerde ise özellikle ilk defa uçuş yapanların yaşadıkları heyecanın ne denli büyük olduğu gözler önüne serildi. İlk defa uçuş deneyimi yaşayan yerli bir turistin kalkış esnasında söylediği ve kayıt altına alınan sözleri ise görenleri gülümsetti.

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