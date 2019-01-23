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Pamukkale'de yarıyıl bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Pamukkale'de yarıyıl bereketi

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden tatil için bölgeye gelen yerli turistler, 'beyaz cennet'i gezerken, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı belirtildi.
Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden Pamukkale, yarıyıl tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. Pamukkale ve Karahayıt'taki otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Pamukkale'ye gelen yerli turistler, otellerdeki termal havuzlara girip, travertenlerde dolaşarak, soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkardı. Özellikle Pamukkale'yi daha önce görmeyen çocuklar, yarıyıl tatilinde beyaz travertenlerin üzerinde yürümenin mutluluğunu yaşadı.
YERLİ TURİST AKINI
Antalya'dan ailesiyle birlikte Pamukkale'ye gelen Ekrem Ergin, "Çocuklarımızı karnesini ödüllendirmek için Pamukkale'ye getirdik. Pamukkale çok güzel, travertenler üzerinde sıcak suyun keyfini çıkardılar. Dünyada eşi bulunmayan bir yer" diye konuştu.
Ailesinin karne hediyesi dolayısıyla Ankara'dan Pamukkale'ye geldiğini belirten lise öğrencisi Sena Karaduman ise "Pamukkale'ye ilk kez geliyorum. Travertenleri gezdim, üzerinde yürüdüm, harika bir histi. Travertenler pamuk gibiydi" dedi.
Yarıyıl tatilini fırsat bilerek, Pamukkale'ye geldiğini kaydeden öğretmen fen bilgisi öğretmeni Sümeyra Özgün de "İlk kez geliyorum. Gerçekten çok güzel. Öğretmen arkadaşlarımızla geldik. Çok beğendim. Öğrencilerimizi de getireceğim. Doğal güzelliği olarak çok güzel bir yer" diye konuştu.
Karahayıt'taki bir termal otelin genel müdürü Taner Ulutaşdemir ise yarıyıl tatili nedeniyle otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Otellerde yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerde Pamukkale'ye gelmesiyle yoğun oluştu. Bundan özellikle turizmciler çok memnun. Misafirlerimiz özelikle termal havuzlardan faydalanıyor, masaj yaptırıyor, çocuklar içinde çeşitli aktiviteler yapılıyor" dedi.

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Pamukkale'de yarıyıl bereketiPamukkale'de yarıyıl bereketiPamukkale'de yarıyıl bereketiPamukkale'de yarıyıl bereketi

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