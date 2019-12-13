Pamukkaleli kadınlar el beceri ve yeteneklerini ortaya çıkaracak

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan kadınlara yönelik el beceri ve yeteneklerini gösterecekleri çiçek yapımından, ahşap boyamaya, kokulu taştan cam boyamaya, ebru sanatından, nakışa kadar birçok branşta kurs açtı. Kurslar ortaya çıkan ürünlerin ise dönem sonunda gerçekleştirilecek sergide satılması planlanıyor. Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan kadınlara yönelik birçok branşta ücretsiz kurslar açtı. Kadınların zamanlarını iyi değerlendirmeleri ve el becerilerini geliştirmek amacıyla açılan ücretsiz kurslara ilgi oldukça yoğun oldu. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen kurslarda ipek böceği kozası ve seramik çiçek yapımından, kağıt şekillendirmeye, takı tasarımdan, ahşap boyamaya, ebru sanatından cam boyamaya kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Eğitmenler tarafından tüm detayları öğretilen el sanatlarında kadınlar hünerlerini sergiliyorlar. “Pamukkale’de Kurs Zamanı” sloganıyla Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki ek binasında açılan kursta İpek böceği kozasından çiçek yapımı, seramik porselen çiçek yapımı, kağıtrolyef şekillendirme, katı kağıt oyma sanatı konularında kursiyerler eğitim alıyor.

Kurslar haftada 3 gün yapılacak

Bu kurs Pazartesi ve Salı günleri gerçekleşiyor. Yine aynı yerde haftada 3 gün Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise takı tasarım, ahşap boyama, keçe, kokulu taş seramik ve cam boyama kursları yapılıyor. Hafta içinde her gün Atatürk Caddesi’ndeki binada giyim teknolojileri kursu adı altında dikiş nakış çalışmaları yapılıyor. Aynı yerde hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri ebru sanatı kursu gerçekleştiriliyor. Pamukkale Belediyesi tarafından sadece merkezde değil farklı mahallelerde de kurslar açıldı. Dokuzkavaklar Zeybek Camii altı, Fatih kapalı Pazar yeri, Cumhuriyet Mahallesi Osman Aydınlı İlkokulu, Pınarkent Muhtarlığı yanı, Karşıyaka Hacı Yılmaz Emine Urhan İmam Hatip Ortaokulu ve Akköy Merkez İlkokulunda açılan kurslara ilgi yine yoğun oldu. Bu merkezlerde de birçok el sanatı Pamukkaleli kadınlara ücretsiz bir şekilde öğretiliyor.

“Kadınlar kurslar sayesinde el emeklerini esere dönüştürüyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe genelindeki birçok noktada kadınlara yönelik ücretsiz kurslar açıldığına dikkat çekerek, "Pamukkale Belediyesi olarak kadınlara yönelik kurslar açtık. Amacımız kadınların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri. Bunun için ebru sanatından cam boyamaya kadar geniş yelpazede kurslar planlandı. Bazı kurslar Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binamızda açılırken, bazı kurslarımız da farklı mahallelerde gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızın bu kurslara ilgisi bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Kadınlar kurslar sayesinde el emeklerini esere dönüştürüyor. Bu ve benzeri kurslarımızı açmaya devam edeceğiz. Pamukkale’de kadınların bu kurslarda mutlu olduğunu görünce, hedeflerimizden biri olan mutlu insanların yaşadığı ilçe olma yolunda önemli adımlar attığımızı ortaya çıkıyor. Kurslara katılan kadınlar ile eğitimleri veren Pamukkale Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerine teşekkür ediyorum” dedi.

