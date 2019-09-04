HABER

Pamukkale'ye ağustos ayında 400 bin ziyaretçi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

 DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, gözde tatil yerlerinden Pamukkale'nin, ağustos ayında rekor kırarak 400 bin turisti ağırladığını belirterek, "Yıl sonuna kadar 3 milyonu hedefliyoruz" dedi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, gözde tatil yerlerinden Pamukkale'nin, ağustos ayında rekor kırarak 400 bin turisti ağırladığını belirterek, "Yıl sonuna kadar 3 milyonu hedefliyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale, yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğradı. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerlerinden Pamukkale'deki ziyaretçi yoğunluğu hakkında bilgi verdi. Bu yılki ziyaretçi yoğunluğunun sevindirici olduğunu dile getiren Şen, "Pamukkale'deki ziyaretçi sayısından oldukça memnunuz. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı turistler, Pamukkale'ye yoğun ilgi gösterdi. Eylül ve ekim aylarında da yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Ağustos ayında Pamukkale, rekor kırarak 400 bin ziyaretçi ağırladı. İlk 8 ayda 1 milyon 800 bin kişi bölgeyi gezdi. Geçen yıla göre yüzde 23'lük bir artış yaşadık. Yıl sonuna kadar 3 milyonluk hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Gelecek yıllarda bu rakamı daha da yukarı taşımak için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi. Pamukkale'yi geçen yıl ağustos ayında ise 372 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Sivas Kongresinin 100. yıl dönümüSivas Kongresinin 100. yıl dönümü
Belediye başkanı yeni çöp arabalarıyla şehir turu attıBelediye başkanı yeni çöp arabalarıyla şehir turu attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.