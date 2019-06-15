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Pamukkale’ye giden yolu briketle duvar örüp trafiğe kapattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’ne ulaşımı sağlayan karayolunun dedelerinden kendilerine miras kaldığını öne süren ve ellerinde tapuları olduğunu söyleyen bir grup vatandaş tarafından duvar örülerek yol ulaşıma kapatıldı.

Pamukkale’ye giden yolu briketle duvar örüp trafiğe kapattılar

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’ne ulaşımı sağlayan karayolunun dedelerinden kendilerine miras kaldığını öne süren ve ellerinde tapuları olduğunu söyleyen bir grup vatandaş tarafından duvar örülerek yol ulaşıma kapatıldı. Olay sonrası 15 kişi gözaltına alındı.
Pamukkale’ye giden yolun 4 bin 600 metrekarelik bölümünün kendi özel mülkleri olduğunu ifade eden vatandaşlar travertenlere yaklaşık 1 kilometre kala yolu briket örerek kapattılar. Yolun girişine önce şerit çeken vatandaşlar ardından yola briketler ile duvar örerek araç geçişine izin vermedi. Olayın duyulması üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri grubu önce ikna etmek için uğraştı. Bunda başarılı olamayan ekipler ardından 15 kişiyi gözaltına alarak jandarma karakoluna götürdü. Ardından jandarma personeli briketleri tek tek kaldırarak kaldırıma koyup yolu tekrar ulaşıma açtı.
Söz konusu grup geçtiğimiz 15 Nisan ve 31 Mayıs’ta da yolu plastik kasa ve halat çekerek kapatmışlardı.
Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldıkları belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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