Pamukkale'ye giriş ücreti artırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki ören yerine giriş ücreti, kişi başı 35 liradan 50 liraya çıkarıldı.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, müze ve ören yeri giriş ücretlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.
Yeni ücretlerin ekim ayından itibaren geçerli olacağının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Gelirler Müdürlüğünün 3 Eylül 2018 tarih ve E.712148 sayılı yazısı ile gönderilen Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Denizli Hierapolis (Pamukkale) ören yeri 50 lira, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Müzesi 7 lira, Denizli Laodikeia ören yeri 15 lira olarak belirlenmiştir. Müze ve ören yeri giriş ücretleri 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerlidir."
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