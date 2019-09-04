Pamukkale'ye üç ayda 1 milyon ziyaretçi

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi, haziran-ağustos döneminde yaklaşık 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Pamukkale, yaz sezonunu yoğun geçirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancılara yaz tatilini fırsat bilen yerli turistler de eklenince bölgede adeta adım atacak yer kalmadı.

2017'de 1 milyon 524 bin kişinin giriş yaptığı Pamukkale, 2018'de 2 milyon 128 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Pamukkale'yi bu yılın haziran-ağustos döneminde ise yaklaşık 1 milyon 100 bin turist ziyaret etti. Yılbaşından bu yana bölgeyi ziyaret eden turist sayısı, 1 milyon 800 bine ulaştı.

- Yıl sonu hedefi 3 milyon

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ülke genelinde oldukça verimli bir turizm sezonu yaşandığını söyledi.