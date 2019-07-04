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Pamukkale'yi 6 ayda 1 milyon kişi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle ünlü Pamukkale, 2019 yılının ilk 6 ayında 1 milyon turisti ağırlayarak, ziyaretçi rekoru kırdı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle ünlü Pamukkale, 2019 yılının ilk 6 ayında 1 milyon turisti ağırlayarak, ziyaretçi rekoru kırdı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan beyaz cennet Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Beyaz travertenler üzerinde yürüme keyfinin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'nin gezilebildiği, yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu’nda tarihi sütunlar arasında yüzme olanağı sunan Pamukkale, bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Paraşüt ve balon uçuşlarının da gerçekleştirilmeye başlamasıyla adrenalin içeren aktiviteler yapmak isteyen vatandaşların da gözdesi haline gelen 'beyaz cennet', 2019 yılının ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 23'lük artışla 1 milyon turisti ağırladı. Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkan Gazi Murat Şen, hedeflerinin yıl sonuna kadar 2 milyon 800 bin ziyaretçiyi ağırlamak olduğunu belirterek, "Bu yıl turist sayısı anlamında turizmciler sezondan memnun. Otellerdeki doluluk oranlarımız üst seviyelerde. Geçtiğimiz yıla oranla ilk 6 ayda 1 milyon turiste ulaştık. Bu rakam Pamukkale için bir rekor" diye konuştu.

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