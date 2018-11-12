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Pamukluk Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:02 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Pamukluk Barajı'nda depolanacak su ile 184 bin 60 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır"

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yapımı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen Pamukluk Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflenen "GÖLSU" projesinden Mersin'in de nasibini aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, su ve toprak kaynaklarından yararlanıp zararlarından korunmak amacıyla özveriyle çalışan DSİ'nin ülke ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmaya devam ettiğini aktardı.

Mersin Pamukluk Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığı müjdesini veren Aydın, "Pamukluk Barajı'nda depolanacak suyla 184 bin 60 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bölge insanına ek gelir sağlayacak barajın temelden yüksekliğinin 135 metre ve 282 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Aydın, bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla barajın kaynağından alınacak suyun 35 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Mersin şehir merkezine yıllık 128 milyon metreküp içme suyu verileceğini belirtti.

Enerji maksatlı olan Tarsus Pamukluk Barajı ile yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilmesinin hedeflendiğini ifade eden Aydın, 184 bin 60 dekar arazinin sulanması sonucu bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verimin artıracağını hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağını kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla 2018 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 304 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizen Aydın, projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Pamukluk Barajı

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