Sakarya'da, "Pamukova Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali" gerçekleştirildi.

Pamukova Ayvası Tanıtım Derneği (PAYDER), Pamukova Belediyesi ve Pamukova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen festival, Pamukova Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Pamukova Müftüsü Celil Şimşek tarafından yaptırılan duanın ardından alanda kurulan stantlarda ayva ve ayvadan elde edilen ürünler sergilendi. Yöresel stantlar katılımcılar tarafından gezilirken, festivalde çeşitli etkinlikler ve görsel şovlar vatandaşların ilgisini gördü.

Festivalde, "En iyi ayva ve tatlı" yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi, yöresel yemekler ve ürünler katılımcılara ikram edildi. Ayrıca festivale katılan "Çaycı Hüseyin" karakterini canlandıran oyuncu Alparslan Özmol da festivale renk kattı.

Festivale katılan, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, PAYDER Başkanı Ali Urgan da standları gezdi.

Festival sanatçı Merve Özbey konseriyle sonlanacak.

