HABER

"Pamukova Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:02 | Son Güncelleme

Sakarya'da ayvadan elde edilen çeşitli ürünlerin sergilendiği "Pamukova Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali" yapıldı

Sakarya'da, "Pamukova Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali" gerçekleştirildi.

Pamukova Ayvası Tanıtım Derneği (PAYDER), Pamukova Belediyesi ve Pamukova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen festival, Pamukova Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Pamukova Müftüsü Celil Şimşek tarafından yaptırılan duanın ardından alanda kurulan stantlarda ayva ve ayvadan elde edilen ürünler sergilendi. Yöresel stantlar katılımcılar tarafından gezilirken, festivalde çeşitli etkinlikler ve görsel şovlar vatandaşların ilgisini gördü.

Festivalde, "En iyi ayva ve tatlı" yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi, yöresel yemekler ve ürünler katılımcılara ikram edildi. Ayrıca festivale katılan "Çaycı Hüseyin" karakterini canlandıran oyuncu Alparslan Özmol da festivale renk kattı.

Festivale katılan, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, PAYDER Başkanı Ali Urgan da standları gezdi.

Festival sanatçı Merve Özbey konseriyle sonlanacak.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltıAdana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAğrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Pamukova Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali" ayva çeşitli etkinlikler festivali Pamukova yarışmalar yöresel ürün

En Çok Okunan Haberler

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.