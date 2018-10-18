Pamukova'da kereste atölyesi alev alev yandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kereste atölyesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın Bayırakçeşehir Mahallesi D-650 karayolu kenarında bulunan büyük bir kereste ve hızar atölyesinde saat 01.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Hızar ve kereste atölyesindeki yanıcı maddeler ve rüzgarında etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çevre ilçelerdeki itfaiyelerden de destek istendi. Alev alev yanan kereste atölyesinin büyük olması ve çatısının yangın nedeni ile çökmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bu arada yangın kereste atölyesinin yanındaki müştemilata da sıçradı. Yangın sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınırken, kereste atölyesi ve yan tarafında bulunan müştemilat tamamen yandı, atölyede bulunan makineler kullanılmaz hale geldi. Kereste atölyesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi
KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum