Pamukova'da kereste atölyesi alev alev yandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kereste atölyesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın Bayırakçeşehir Mahallesi D-650 karayolu kenarında bulunan büyük bir kereste ve hızar atölyesinde saat 01.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Hızar ve kereste atölyesindeki yanıcı maddeler ve rüzgarında etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çevre ilçelerdeki itfaiyelerden de destek istendi. Alev alev yanan kereste atölyesinin büyük olması ve çatısının yangın nedeni ile çökmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bu arada yangın kereste atölyesinin yanındaki müştemilata da sıçradı. Yangın sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınırken, kereste atölyesi ve yan tarafında bulunan müştemilat tamamen yandı, atölyede bulunan makineler kullanılmaz hale geldi. Kereste atölyesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.



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