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Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü

İsmail ÇETİNTAŞ/ PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Kaza, saat 05.45 sıralarında, Pamukova Mekece Mahallesi, İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Mehmet Şamil Bircan (45) idaresindeki 34 UM 3683 plakalı süt yüklü tanker virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak demiryoluna devrildi. Kazada tanker sürücü Mehmet Şamil Bircan araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye , AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu Mehmet Şamil Bircan araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibi Mehmet Şamil Bircan'ın öldüğünü belirledi. Sabah saatlerinde tankerin kaldırıldığı sırada kimliği belirlenemeyen bir ceset daha çıktı. Ölen kişinin kaza sırasında araçtan düşerek altında kaldığı belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. Mehmet Şamil Bircan'ın bir gün önce işe başladığı öğrenildi. Kazayla yük trenlerinin kullandığı demiryolu ulaşımına kapanırken, bölgede yolu açma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölüPamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölüPamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölüPamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü

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