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Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki durağa daldı.

Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen arasındaki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Üst geçidin merdivenleri TIR'ın üstüne çöktü.
Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Teyfik Solmaz (4) ve Elif Erciyes'in (44) öldüğünü belirledi. Durakta bulunan Hanım Solmaz (36) ve Miray Solmaz (14) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen ve yaralanan kişilerin yakınları, koşarak geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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