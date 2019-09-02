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Pamukta destekleme priminin açıklanması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

Akdeniz Bölgesi ziraat odası başkanları ve çiftçiler, 2019 yılı pamuk destekleme priminin bir an önce açıklanmasını istiyor - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: - "2019 yılı destekleme tebliği bir an önce açıklanmalıdır. Pamukta destekleme primi, kilogram başına en az 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmeli ve üreticiye hemen ödenmelidir"

Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Osmaniye ziraat odası başkanları ve bölgede pamuk üretimi yapan çiftçiler, 2019 yılı destekleme priminin, "kilogram başına en az 1 lira 25 kuruş olarak" açıklanmasını istedi.

Akdeniz Bölgesi ziraat odası yöneticileri ve üreticilerin katılımıyla Adana'nın Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki pamuk tarlasında ortak basın açıklaması yapıldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, söz konusu açıklama kapsamında, "yıllardır roman, türkü, filmlere konu olan ve Çukurova denilince ilk akla gelen beyaz altın pamukta şu anda zor günler yaşandığını" ifade etti.

Endüstri bitkisi olan pamuğun ülke ekonomisindeki önemine değinen Doğan, Türkiye'de 5,2 milyon dekar alanda 2,6 milyon ton kütlü pamuk üretiminin yapıldığını söyledi.

Doğan, son iki yılda üretim artışlarına rağmen pamukta üretimin tüketimi karşılama oranının yüzde 60'larda kaldığını belirterek, "Pamukta aradaki fark ithalatla karşılanıyor. Pamuk üretiminin arttırılması önem arz ediyor, ithalatın önüne geçilmesinin tek yolu üreticinin desteklenmesinden geçiyor." diye konuştu.

- "Devir stokları fiyatları olumsuz etkileyecek"

Açıklanmayan, ancak yüksek olacağı beklenen devir stoklarının, pamuk fiyatlarının artışını olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

"Bu yıl iklim koşullarının birçok ülkede iyi gitmesinin pamukta rekolte artışına sebep olacağı beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ülkemizde pamuk hasadına başlanmamasına rağmen kültü pamuğun kilogramının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira, Ege Bölgesi'nde 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş, Çukurova'da 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olacağı görülmektedir. Bu yıl ekiminin gerçekleştirildiği nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre gübre, mazot, elektrik, zirai ilaç gibi girdilerde önemli oranda artışlar yaşanmıştır. Üreticilerimizin prim maliyeti oldukça yüksektir."

Bölgede hasada çok az bir süre kala dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüşün üreticileri endişelendirdiğini aktaran Doğan, "2019 yılı destekleme tebliği bir an önce açıklanmalıdır. Pamukta destekleme primi, kilogram başına en az 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmeli ve üreticiye hemen ödenmelidir. Üreticinin mağduriyetinin giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekar başına 500 kilogram kota getirilmesi uygulamasından derhal vazgeçilmesi gerekir." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin de, ülkenin stratejik bir ürünü pamukta girdi fiyatlarının artışına rağmen şu anki fiyatların geçen yıla göre yüzde 25 daha düşük olduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce önlem almalarını istedi.

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