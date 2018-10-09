Pamukta ekim alanı devlet desteğiyle arttı

Adana'da, önceki sene 270 bin dekarda üretilen pamuk, yaklaşık yüzde 70 artışla bu sene 455 bin dekarda ekildi. Geçen yıl 330 bin dekardan 180 bin ton hasat gerçekleştirilen pamukta, bu sezonki rekolte beklentisi 200 bin tonun üzerine çıktı.

Pamuğun ekim alanının iki yıldır arttığını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Dekara 450-600 kilogram verim alınıyor. Pamuk ülkemizin ve Adana'mızın olmazsa olmaz katma değer yaratan ürünlerindendir. Kilogram başına 80 kuruş olarak verilen devlet desteği çiftçi açısından önemli. Adana'da pamuk ekim alanları 2011'den 2016'ya kadar yüzde 50 düştü. 2017'de devletimizin verdiği kilogram başına 80 kuruşluk destekle bu alanlar artışa geçerek 455 bin dekara ulaştı. Çiftçimiz sattığı ürünün faturasını aldığında, kaç kilogram ürün satmışsa ona göre kilogram başına 80 kuruş destek almakta. Bu aslında çiftçimiz için iyi bir gelir kaynağı. Dışa bağımlığın azalması için pamuk ekim alanlarının daha fazla artırılması gerekli."

- "Pamukta makineyle hasat daha ucuz"

Doğan, hasadın artık genelde makineyle yapıldığını aktararak "Elle hasat önceden daha genişti. Bu, susuz ve kıraç bölgelerdeki pamuğun boyunun kısa olmasından dolayı, makinelerle hasat yapılmasının zor olmasından yapılıyordu. Elle toplanan pamuğun fiyatı daha düşük oluyor. Şu anda Adana bölgemizde tarım işçisi bulmakta sıkıntı da çekildiği için artık bu iş tarihe karıştı. Makineyle yapılan hasatta, dönüme maliyet 125 lira olurken, elle toplatılan pamukta 300 liraya denk geliyor." diye konuştu.