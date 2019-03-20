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Pamukta yüksek lif kalitesinin ve kazancın yeni adı: MyFiber

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 08:49 | Son Güncelleme

MAY Tohum’un, yüksek lif kaliteli ve verimli yeni pamuk tohumu çeşitleri MAY505 ve MAY455, 2017-2018 sezonunda hem üreticiler hem de çırçır işletmeleri tarafından beğeni topladı.Pamuk tohumunda Türkiye’nin önder tohum firması MAY Tohum, pamuk Ar-Ge çalışmaları sonucunda, yüksek lif kalite değerlerine sahip pamuk çeşitlerini konumlandırdığı “MyFiber” platform markası ile tekstil sektörünün talep ettiği yüksek lif kalite kriterlerine sahip, parlak elyaflı tohum çeşitlerini üreticilere ve çırçır işletmelerine sunuyor.

Pamukta yüksek lif kalitesinin ve kazancın yeni adı: MyFiber

MAY Tohum’un, yüksek lif kaliteli ve verimli yeni pamuk tohumu çeşitleri MAY505 ve MAY455, 2017-2018 sezonunda hem üreticiler hem de çırçır işletmeleri tarafından beğeni topladı.
Pamuk tohumunda Türkiye’nin önder tohum firması MAY Tohum, pamuk Ar-Ge çalışmaları sonucunda, yüksek lif kalite değerlerine sahip pamuk çeşitlerini konumlandırdığı “MyFiber” platform markası ile tekstil sektörünün talep ettiği yüksek lif kalite kriterlerine sahip, parlak elyaflı tohum çeşitlerini üreticilere ve çırçır işletmelerine sunuyor. “MyFiber” platformu altında konumlandırılan pamuk çeşitleri, elyaf uzunluğu, çok dayanıklı lif mukavemeti, yüksek iplik olabilirlik indeksi, çeper oranlarının düşük olması, parlak elyaf rengi özellikleriyle ön plana çıkıyor. ‘’MyFiber’’ pamuk çeşitlerinden elde edilen pamuk balyaları, tekstil sektörünün tüm beklentilerini karşılar nitelikte, özel balyalar oldu.
Yeni pamuk çeşitleri hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, “2008 yılında başladığımız pamuk Ar-Ge çalışmalarımız kısa sürede çok iyi sonuçlar vermeye başladı. Pamuk türü, ıslah faaliyetlerimizde en çok önemsediğimiz, odaklandığımız türlerin arasında yer alıyor. Bu nedenle MAY Tohum olarak, pamuk ıslah çalışmalarımıza tekstil sektörünün beklentilerine odaklanarak, üreticilerin ve çırçırcıların, yüksek lif kalitesi, verimlilik, yüksek çırçır randımanı gibi ihtiyaç ve taleplerine çözüm olacak çeşit özelliklerini belirlediğimiz “MyFiber” platformunu oluşturduk. MyFiber platformumuz kapsamında geliştirilen çeşitlerimiz olan MAY505 ve MAY455, deneme süreçlerinde, yüksek lif kalite değerleri, verimliliği ve stres şartlarına dayanıklılığı ile ön plana çıktı. Bu çeşitlerimiz, ilk defa 2017-2018 sezonu itibariyle ticari çeşitler olarak üreticilerimizin beğenisine sunuldu. Sahadan gelen hasat sonuçlarına bakıldığında da çeşitlerimizden ortalama 550- 650 kilogram/da verim ve lif kalite değerleri yüksek sonuçlar alındığını gördük” diye konuştu.
Özellikle, çok yüksek lif kalite değerlerine sahip yeni tohum çeşitlerinin ıslahına odaklandıklarının altını çizen Hamdi Çiftçiler, ”Yeni sezonda da üretici ile buluşacak olan MyFiber çeşitlerimizin tüm pamuk ekilen bölgelerde ve yurtdışı pazarlarda yüksek lif kalite değerleri ve verimleri ile hem üreticilere hem de çırçırcılara daha çok kazandıracağına inanıyoruz. İlaveten MyFiber çeşit portföyümüz büyümeye devam ediyor. Şuan Ar-Ge ekibimiz, yüksek lif kalite değerlerine sahip, verimli, stres şartlarına dayanıklı yeni aday çeşitlerimiz üzerinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Pamukta yüksek lif kalitesinin ve kazancın yeni adı: MyFiber

Pamukta yüksek lif kalitesinin ve kazancın yeni adı: MyFiber

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