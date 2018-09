Pamuktaki düşük verim ve fiyat üreticiyi tedirgin etti

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, pamuk üreticileri yaşanan iklim değişikliğinden dolayı bu yıl dönümde 600 kilo yerine 400 kilo pamuk elde etti. Çiftçinin masraflarını karşılayamaz duruma geldiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, Dolar, geçen yıla göre yüzde 80 arttı. Pamuk ise yüzde 17 arttı. Verim de düştü bu şartlarda üretilen pamukla çiftçi borçlarını bile kapatamaz. Eğer bu şekilde giderse gelecek yıl pamuk ekecek çiftçi kalmayacak. Çok tedirginiz dedi. Aydın'da pamuk hasadı başlarken, çiftçi beklediği verimi alamadığını ifade etti. Artan döviz kuru nedeniyle girdi fiyatlarının arttığına dikkat çeken üretici, verimin düşmesiyle sarsıldı. Yıllardır pamuk üreticiliği yapan ve aynı zamanda İncirliova Ziraat Odası Başkanı olan Ali Kaykı, çiftçinin en mutlu zamanının hasat zamanı olduğunu ancak bu yıl düşük verim nedeniyle mutluluğun yerini burukluğa bıraktığını belirterek, şöyle dedi İklim değişikliği nedeniyle pamukta rekolte düşüklüğü yaşandı. Her tarlada bir önceki yıla göre verim 150- 200 kilo eksik. Yani geçen yıl dönümünde 600 kilo pamuk elde ederken, bu yıl 400 kilo ancak alabiliyoruz. Bu eksikliğin nedeni iklim değişikliği ve zamansız yağan yağmur. O yüzden çiftçi hasat zamanı sevinecekken, burukluk yaşıyor. Dünya pamuk piyasasında pamuk fiyatları yükselirken, Türkiye'de fiyatlar neden düşüyor Bu fiyatlar kimin elinde, kimler belirliyor Türkiye'deki pamuk üreticileri üç dört kişiye mi bağlı Biz üreticiyiz. Eğer pamuk bu şekilde devam ederse, gelecek yıllarda kimse pamuk ekmez. Bu yıl mazot, gübre, ilaç ve benzeri girdilerin zam gelmesinden dolayı çiftçi zor durumda kaldı. Çiftçinin bu yıl yaptığı hasatla bankalara olan borcunu ödemesinin imkanı yok. Daha gelen zamların hepsi bize yansımadı gelecek yıla göre düşünürsek işimiz daha da zorlaşacak. Üreticinin işinin her geçen gün zorlaştığına değinen Kaykı, sözlerini şöyle sürdürdü Bizim isteğimiz, alım ve satımların devletin kontrolü altında olması. Merdiven altı pamukçuluğu değil. Çiftçi tamamen yalnız kalmış durumda. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanımıza buradan sesleniyoruz. Çiftçinin durumunu bir incelesin. Bizler ziraat odası olarak destek vermeye her zaman hazırız. Bu şekilde giderse gelecek yıl yurt dışından 13 TL'ye pamuk getireceğiz. Geçen yıla göre doların bugünlerdeki artışı yüzde 80, geçen yıla oranla pamuktaki artış ise yüzde 17'dir. 'MALİYETİ BİLE KARŞILAYAMAYACAĞIM' Pamuk üreticisi Turgut Sönmez, Ben başka birisinin arazisinde kiracıyım. Dönümünde beklediğimiz pamuğu alamadık. 600 kilo pamuk beklerken, dönümde 400 kilo pamuk alınca zarar ediyorum. 400 kilo pamuğun 160 kilosunu tarla sahibine veriyorum. Geriye 240 kilo kalıyor. Bunu ortalama 4 TL'den satarsak dönümde yaklaşık 1000 TL yapıyor. Zaten pamuk ekimindeki dönüm maliyeti 1000 TL'yi geçiyor. Elde edeceğim pamukla ettiğim maliyeti karşılayamayacağım. Devletin verdiği kilo başı 80 kuruş primle de borç ödeyeceğiz dedi.