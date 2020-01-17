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  4. Panama'da şeytan çıkarma ayini: Hamile anne ve beş çocuğu öldürüldü

Panama'da şeytan çıkarma ayini: Hamile anne ve beş çocuğu öldürüldü

17.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Panama'nın kuzeydoğusunda yerlilerin yaşadığı, "Tanrı'nın Yeni Işığı" adlı tarikatın kontrolündeki bölgede bir toplu mezarda yedi kişinin cesedi bulundu.

Panama'da şeytan çıkarma ayini: Hamile anne ve beş çocuğu öldürüldü

Hamile bir kadınla beş çocuğu ve 17 yaşındaki komşularının, şeytan çıkarma ayini sırasında işkenceyle öldürüldüğü belirtiliyor.

Başsavcılık 15 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı olayla ilgili olarak, aralarında öldürülen kadının babasının da bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öldürülen çocuklardan biri bir yaşında.

Savcı Rafael Baloyes, cesetlerin ayinin yapıldığı kiliseden iki kilometre uzakta bulunduğunu açıkladı.

KİLİSEDE KURBAN EDİLMİŞ KEÇİ BULUNDU

Polis, Cumartesi gününden bu yana devam eden şeytan çıkarma ayinlerinden, kaçan üç köylünün ihbarıyla haberdar oldu. Kilisede pala, bıçak ve sopaların yanı sıra kurban edilmiş bir keçi bulundu.

Baloyes, evlerinden alınarak kiliseye götürülen ailelerden nedamet getirmelerinin istendiği, sonradan bu kişilere işkence yapıldığını söyledi.

Sopa ve İncil'lerle dövüldüğü belirtilen bu kişilerin, pala ve bıçaklarla öldürüldükleri belirtiliyor.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu zanlıların "Tanrı'dan kendilerine mesaj geldiğini" söyleyerek katliama giriştikleri öne sürülüyor.

Soruşturmaya yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada gözaltına alınanlar arasında hamile kadının babasının da olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı Ngabe-Bugle bölgesi, başkent Panama City'ye 250 kilometre mesafede.

Ngabe-Bugle, ülkenin en yoksul ve okuma yazma oranının en düşük olduğu bölgelerden biri.

ŞEYTAN ÇIKARMA NEDİR?

Şeytanın etkisi altına girdiğine inanılan kişileri tedavi etmek için yapılan dini ya da spiritüel ayinlere "Şeytan çıkarma" ayinleri deniyor.

Şeytan çıkarma (egzorsizm), popüler kültürde ve korku filmlerindeki tasvirinin de etkisiyle tartışmalı bir uygulama.

Notthingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Helen Hall, bu ayinlerin bir tür negatif spiritüel etki altında olan "yer, kişi hatta nesneleri arındırma" amacıyla yapıldığını söylüyor.

Aynı zamanda bir Anglikan din kadını olan Hall, buna benzer inanç ve ayinlerin hemen hemen tüm kültür ve geleneklerde mevcut olduğunu belirtiyor.

"Katolik Hristiyanlık'ta Egzorsizmin Tarihi" kitabının yazarı Francis Young, "Egzorsizm Katolik kültürünün ebedi ve karanlık bir parçası olmuştur" diyor.

2018'de 50 ülkeden 250 din adamı Vatikan'ın her yıl düzenlediği şeytan çıkarma kurslarına katılmıştı. Katolik toplumunda şeytan çıkarma seanslarına ilginin arttığı belirtiliyor.

Katolik Kilisesi'nde şeytan çıkarma seansları bunun eğitimini almış rahipler tarafından yapılıyor. Ayin sırasında "şeytani varlıkları kovmak için" dualar ve İncil'den bölümler okunuyor.

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