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Panama koronavirüs nedeniyle OHAL ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 19:50 | Son Güncelleme

Panama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.

Panama koronavirüs nedeniyle OHAL ilan etti

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, ülkede vaka sayısının 27'ye çıkması üzerine Kovid-19 virüsüne karşı olağanüstü hal ilan etti.

Cortizo, virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sağlık, ekonomi ve güvenlik alanında nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm kaynakları seferber edeceklerini söyledi.

Önlemler kapsamında temel ihtiyaçların ithalatına izin vereceklerini dile getiren Cortizo, her bireyin ihtiyacını karşılayacak şekilde ürün temin edeceklerini duyurdu.

Panama'da ilk koronavirüs vakası, geçen salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.


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