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Panama'da anayasal reform tasarısı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Panama'da anayasal reform tasarısı protesto edildi

PANAMA (AA) - Orta Amerika ülkesi Panama'da, meclisin yetkilerini artıran reform tasarısı protesto edildi.

Ulusal Kongre binası çevresinde toplanan binlerce protestocu sloganlar atarken, bir grup protestocu giriş kapısını ve binayı çevreleyen çitleri zorlayarak içeri girmeye çalıştı.

Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Reform tasarısının halkın görüşü alınmadan hazırlandığını savunan protestocular, tasarının yüksek öğrenimin özelleştirilmesi gibi çıkar gruplarına yönelik düzenlemeler içerdiğini belirterek temel hak ve özgürlükler konusuna ilerleme sağlanmadığını ileri sürüyor.

Tasarı, Ulusal Kongreye bütçede değişiklik yapma, milletvekili maaşlarını belirleme, hakim ve savcılar hakkında soruşturma yürütme gibi genişletilmiş yetkiler veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
anayasa reformu Panama protestolar

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