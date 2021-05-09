Panama’da Rotası Mersin Olan 616 Paket Kokain Ele Geçirildi

Orta Amerika ülkesi Panama’da varış noktası Mersin Limanı olan bir konteynerde muz kutuları içine saklanmış 616 paket kokain ele geçirildi. Konteynerin çıkış noktasındaki Ekvador’daki limanı ise bir Türk şirketi işletiyor.
Panamalı yetkililerin açıklamalarına göre Ekvador’dan çıkan ve aktarım noktası Panama PSA Limanı olan uyuşturucu yüklü konteyner yapılan takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildi.
Uyuşturucunun çıktığı limanın işletmesi Türk şirketine ait
Kokain yüklü konteynerin çıkış noktası olan Güney Amerika ülkesi Ekvador’daki Puerto Bolivar Limanı Türk şirketi Yılport Holding’e ait.
Konteynerın bulunduğu liman ise Panama’da.
2016 yılında Türkiye ve Ekvador cumhurbaşkanlarının huzurunda imzalanan bir anlaşmayla limanın işletmesini devralan Yılport Holding’in adı, geçtiğimiz Ağustos ayında Kocaeli Dilovası’ndaki Yılport Limanı’na ulaşan ve 540 kilo kokain taşıyan bir gemiye gümrük memurlarınca temiz tutanağı verilmesiyle de gündeme gelmişti.
Brezilya’dan çıkan gemideki 500 paket uyuşturucunun Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili tarafından gönderilen bir talimatla ikinci kez arama yapıldıktan sonra bulunarak kayıtlara geçmesi üzerine, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan arama yapılıp madde tespiti olmadığı tutanağı tutulan bir geminin neden ikinci kez arandığı hakkında TBMM’ye soru önergesi vermişti.
Şirket ayrıca geçtiğimiz ay İsrail’deki Hayfa Limanı’nın özelleştirme ihalesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İsrailli yetkililere Yılport’a ihalede fırsat eşitliği sağlaması için mektup gönderdiği iddiasıyla yeniden gündeme taşınmıştı.
Yılport Holding: “Latin Amerika limanlarımızda kaçakçılık faaliyetleri yaşanıyor”
Yılport Holding’ten 8 Mayıs günü yapılan açıklamada Puerto Bolivar Limanı’nda kendilerinin mal alım satımı yapmadığı, içi dolu konteynerın mühürlü bir şekilde limana alındıktan sonra gümrük ve emniyet teşkilatlarının kontrolünden geçtiği ve akabinde gemiye yüklendiği belirtildi.
Şirket olarak sorumluluklarının sahiplerinin limanlarına getirdiği malları gemiye yüklemek ve limana ulaşan gemilerden kargo boşaltmakla sınırlı olduğu kaydedilen açıklamada yasadışı madde ve kaçakçılık konusunda sicili kabarık olan Latin Amerika’daki limanlarında suç örgütlerinin bu tür girişimlerde bulunduğu ancak şirketin limana yaptığı yatırımlarla bu faaliyetleri azalttığı beyan ediliyor.
Açıklamada “ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin (DEA) yayımladığı raporlarda, Puerto Bolívar Limanı’nın Yılport Holding işletmesine geçtiği 2016 yılından beri, limanda yakalanan uyuşturucu miktarının 9 kat arttığı belirtilmektedir” ifadelerine yer veriliyor.
Uyuşturucu yüklü konteyneri Ekvador’dan gönderenin ve Türkiye’deki alıcısının kimler olduğu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.