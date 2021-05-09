Panama’da Rotası Mersin Olan 616 Paket Kokain Ele Geçirildi

Orta Amerika ülkesi Panama’da varış noktası Mersin Limanı olan bir konteynerde muz kutuları içine saklanmış 616 paket kokain ele geçirildi. Konteynerin çıkış noktasındaki Ekvador’daki limanı ise bir Türk şirketi işletiyor.

Panamalı yetkililerin açıklamalarına göre Ekvador’dan çıkan ve aktarım noktası Panama PSA Limanı olan uyuşturucu yüklü konteyner yapılan takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Uyuşturucunun çıktığı limanın işletmesi Türk şirketine ait

Kokain yüklü konteynerin çıkış noktası olan Güney Amerika ülkesi Ekvador’daki Puerto Bolivar Limanı Türk şirketi Yılport Holding’e ait.

Konteynerın bulunduğu liman ise Panama’da.

2016 yılında Türkiye ve Ekvador cumhurbaşkanlarının huzurunda imzalanan bir anlaşmayla limanın işletmesini devralan Yılport Holding’in adı, geçtiğimiz Ağustos ayında Kocaeli Dilovası’ndaki Yılport Limanı’na ulaşan ve 540 kilo kokain taşıyan bir gemiye gümrük memurlarınca temiz tutanağı verilmesiyle de gündeme gelmişti.

Brezilya’dan çıkan gemideki 500 paket uyuşturucunun Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili tarafından gönderilen bir talimatla ikinci kez arama yapıldıktan sonra bulunarak kayıtlara geçmesi üzerine, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan arama yapılıp madde tespiti olmadığı tutanağı tutulan bir geminin neden ikinci kez arandığı hakkında TBMM’ye soru önergesi vermişti.