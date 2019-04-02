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Panama'dan Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela, ülkesinin Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimini önemli bir fırsat olarak gördüğünü açıkladı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni ziyaret eden Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Çin'in "Kuşak ve Yol" girişiminin önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Varela, Hong Kong'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'in "Kuşak ve Yol" girişiminin önemli bir fırsat olarak gördüğünü kaydetti.

Limanları ve köprüleri birbirine bağlayan bir ağ kurulmasını amaçlayan girişimin, Asya ve Amerika kıtasını bağlamak amacıyla Panama'nın potansiyelinin değerlendirilmesi için bir fırsat olduğunu ifade eden Devlet Başkanı Varela, "Panama, bölgede en çok bağlantısı olan ülkelerden biri. Çok önemli bir havalimanına, Panama Kanalı ve limanlara sahibiz." dedi.

Varela, Panama'nın önemli fırsatlar sunan bu girişimin bir parçası olacağını dile getirdi.

- "Kuşak ve Yol" girişimi

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Eylül 2013'te Orta Asya turu kapsamında Kazakistan’daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve Ekim 2013'te Endonezya’nın başkenti Cakarta’da milletvekillerine hitabı sırasında "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu"nun inşası fikirlerini ortaya koymuştu.

Bu iki girişim, Çin tarafınca daha sonra "Kuşak ve Yol" olarak adlandırıldı. Burada "Kuşak" İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı, "Yol" ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyor. Projeyle ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedefleniyor.

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çin kuşak ve yol Panama

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