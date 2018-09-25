Kompakt bir gövdede değiştirilebilir objektif teknolojsini sunan aynasız fotoğraf makineleri son yıllarda yaygınlığını artıran bir kategori. Bu alanda üretim yapan 3 marka güçlerini birleştirdi ve piyasaya L-Mount adı verilen yeni bir ittifak çıktı.
Panasonic, Sigma ve Leica aynasız için birleşti
Panasonic, Sigma ve Leica tarafından kurulan L-Mount ittifakı, yeni bir aynasız işbirliğinin doğmasına neden oldu. Leica'nın L-Mount obektif bayonetleri ile aynı isimde olan birlik full frame (yani 36-24 mm) ya da APS-C boyutlu aynasızlarda kullanılacak.
Leica'nın 2014 yılından bu yana kullanımda olan bu objektif bayonet sistemi artık Panasonic ve Sigma tarafından da kullanılacak. Kurulan ittifak, Panasonic ve Sigma'nın kendi ürünlerini daha uygun fiyatlarla geliştirebileceği anlamına geliyor. Bu önemli bir gelişme zira normalde çok pahalı olan Leica fotoğraf makineleri ve objektifleri bu sayede daha uygun fiyatlı olarak üretilebilecek. Basına gönderilen bültende "Leica, Panasonic ve Sigma arasındaki stratejik ortaklık, müşterilere daha geniş bir yelpazedeki kamera ve objektifleri gelecekte tek tek üreticileri seçmek zorunda kalmadan kullanmaları için imkanı sunacak' açıklamasına yer verildi.
İlk L-Mount kullanan aynasız Panasonic'ten geldi
İttifak üyelerinden Panasonic tarafından geliştirilen ilk L-Mount kullanan fotoğraf makineleri de duyuruldu. Lumix S1 ve Lumix S1R isimli fotoğraf makineleri full frame sensörlü modeller olarak karşımıza çıkıyor.
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