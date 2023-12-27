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  4. Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, ilginç bir tesadüfü herkesle paylaştı! ''Ben Fiorentina'da çalışırken...''

Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, ilginç bir tesadüfü herkesle paylaştı! ''Ben Fiorentina'da çalışırken...''

27.12.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşan Fatih Terim, özel uçakla Atina'ya gitti. İner inmez basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim'den ilginç tesadüfle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Fatih Terim, 3. kez Türkiye dışında bir takım çalıştıracak. Milan ve Fiorentina macerası sonrası Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, Fiorentina döneminden ilginç bir tesadüfü paylaştı.

BASKETBOL TAKIMINI DA ERGİN ATAMAN ÇALIŞTIRIYOR

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Daha önce A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan sezon başında da Anadolu Efes'ten ayrılarak Panathinaikos'un yeni başantrenörü olan Ergin Ataman, Fatih Terim'le beraber Yunan ekibinin başarısı için çaba harcayacak.

FATİH TERİM ANLATTI

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Atina'ya indikten sonra açıklamalar yapan Fatih Terim, "Ergin Hocam çok sevdiğim bir kardeşimdir. Ben Fiorentina'da çalışırken Ergin Ataman da Siena'da basketbol antrenörüydü. Hayat enteresan. İki başarılı hoca, gereken şeyi yapacağız. Kimse merak etmesin." dedi.

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Fatih Terim Panathinaikos Ergin Ataman atan sezon
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