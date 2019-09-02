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Pancar fiyatı, üreticileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Konya'da pancar alım fiyatlarının ton başına 235 liradan 300 liraya çıkarttığını açıklaması pancar üreticilerini sevindirdi.

Pancar fiyatı, üreticileri sevindirdi

KONYA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Konya'da pancar alım fiyatlarının ton başına 235 liradan 300 liraya çıkarttığını açıklaması pancar üreticilerini sevindirdi. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, ''Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama ile pancar hasadının başlamasına kısa bir süre kala pancar üreticisinin ne olacak endişesini ortadan kaldırıp, çiftçinin yüreğine su serpmekle de kalmadı, açıkladığı 300 TL’lik alım fiyatı ile pancar üreticisini piyasaya da ezdirmedi'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya'da toplu açılış töreni için düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'den 2,5'a düşüreceklerini, böylelikle 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağlanacağını, pancarın alım fiyatını da ton başına 235 liradan 300 liraya yükselteceklerinin müjdesini verdi.
​Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, verdiği iki müjdenin pancar üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.
Devletin çiftçisine sahip çıktığını ifade eden Konuk, şunları söyledi:
''Cumhurbaşkanımız açıkladığı pancar alım fiyatı ile piyasayı yine devletin oluşturacağını ilan etmiş, belirsizliğe müsaade etmemiş, pancar üreticisine ve üretimine sahip çıkmıştır. Özelleştirme sonrası ilk pancar üretiminin gerçekleştiği bu kampanya döneminde pancar piyasasının oluşturulmasında devletin güvencesinin devam edeceğini ilan eden bu açıklama ile birlikte önümüzdeki yıl ve yıllar için yapılacak ekim sözleşmelerini artık üreticilerimiz daha huzurlu ve gönülleri rahat imzalayabilecekler. Çünkü devletimiz ve Cumhurbaşkanımız yanlarında. Pancar fiyatının belirlenmesinde devletin güvencesi devam ediyor.''
Pancar alım fiyatının 300 lira olmasıyla birlikte pancar üreticisinin piyasaya ezdirilmediğini belirten Konuk, ''Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama ile pancar hasadının başlamasına kısa bir süre kala pancar üreticisinin ne olacak endişesini ortadan kaldırıp, çiftçinin yüreğine su serpmekle de kalmadı, açıkladığı 300 lira alım fiyatıyla pancar üreticisini piyasaya da ezdirmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız, verdiği diğer müjdeyle nişasta bazlı şeker kotalarının yüzde 2,5 olarak uygulanacağı açıklamasıyla da güvenilir ve sağlıklı gıda ile ülke insanımıza, pancar şekeri pazarını koruyarak da pancar üretiminin sürdürülebilirliğine dolayısıyla da pancar üreticisine sahip çıktı'' diye konuştu.

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Pancar fiyatı, üreticileri sevindirdiPancar fiyatı, üreticileri sevindirdi

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