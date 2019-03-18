Pancar makinesine kaptırdığı saçları kopan Binnaz, aylar sonra traktör kullandı

Uşak'ta, henüz 5 aylık evliyken, saçlarını pancar makinesine kaptırınca baş derisi kopan ve yüzü gözü kan içinde traktörle 1,5 kilometre uzaklıktaki evine ulaşan Binnaz Sertçelik (22), kazadan 4 ay sonra ilk kez traktör kullandı. Yaşadıkları için 'korku filmi' diyen Sertçelik, yeniden traktör kullanıp, kazanın travmasını atlattığını ve korkusunu yendiğini söyledi.

Antalya'dan Uşak'ta ziyarete gittiği ailesine yardım için tarlada pancar makinesi kullanan Binnaz Sertçelik, 14 Kasım 2018'de, makineye sıkışan taşı çıkarmak için altına girdi. Sertçelik, bu sırada esen rüzgarın etkisiyle uzun saçlarını şafta kaptırdı. Saçlarının koptuğunu hisseden Sertçelik, makineyi durdurmak için uzun süre kumandayı aradı. Uzakta duran kumandayı ayağıyla kendisine çeken genç kadın, pancar makinesini durdurdu. Kendisini pancar makinesinden kurtaran Sertçelik, bütün bedeni kan içinde traktöre bindi. Binnaz Sertçelik, 1,5 kilometre uzaklıktaki evine gitti. Uşak'ta götürüldüğü hastanede ilk müdahalesi yapılan Sertçelik, ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da, olaydan 53 saat sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Asım Uslu tarafından ameliyata alındı. Sertçelik'in kopan kafa derisi yerine dikildi.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR'

Kazadan aylar sonra artık tamamen sağlığına kavuşarak, normal yaşamına dönen Binnaz Sertçelik, Geçirdiğim kaza çok korkunçtu; ama Allah'tan geldiğini biliyordum. Çok zordu. Hem benim hem ailem için. Onlar beni kazadan hemen sonra o halde görmüştü. Çok şükür atlattım dedi. Televizyonlarda yer alan haberlerde kendi görüntülerini hala izleyemediğini belirten Sertçelik, İnternetten açıyorum izlemek için ama tüylerim diken diken oluyor. İzleyemiyorum diye konuştu.

'ARTIK KORKU FİLMİ İZLEYEMİYORUM'

Pancar makinesine kaptırdığı saçlarının peruk gibi kafasından koptuğunu dile getiren Sertçelik, Kaza sırasında nasıl bir görüntü içinde olduğumu az çok tahmin edersiniz ama ben bunu bire bir yaşadım. Acısını ben hissettim. Hala geceleri aynı rüyayı görüyorum kazayla ilgili. Gündüzlerim iyi geçse de gecelerim çok kolay geçmiyor. Artık çok sevdiğim korku filmlerini izleyemiyorum. Mesela yüksek sesten hiç korkmazdım ama yüksek sesle arkamdan biri seslense bile ürperiyorum. Şu anda aynı cesaret olur muydu, düşünüyorum. Hala düşünüyorum o makinenin içinden nasıl çıktım Çıktığımda kendimi yere atmak istemiştim ama dizlerimi bükemiyordum. Sonra o halde traktöre bindim. Yaşadıklarıma, yaptıklarıma o kadar şaşırıyorum ki. Allah'tan bir güç gelmişti. İnsan canı için olunca mücadele ediyor demek ki dedi.

Artık normal yaşantısına döndüğünü anlatan Sertçelik, Yemeğimi bile yapar oldum. Eşimle birlikte işimize gidiyorum. Büyük sıkıntılarım yok artık diye konuştu.

AYLAR SONRA İLK KEZ TRAKTÖR KULLANDI

Eşiyle birlikte çalıştıkları Ar-Ge istasyonunun serasından çıktıktan sonra ilk kez traktöre koltuğuna oturan Binnaz Sertçelik, kaza gününü hatırlayınca heyecanlandığını söyledi. Sertçelik, Traktör kullanmayı çok seviyordum ama en son binişim çok kötü bir şekilde olmuştu. Başımdan ayak parmak uçlarıma kadar kan içindeydim. Çok kan kaybetmiştim. Kafa derim yoktu. Her yerim yara içindeydi. Kolum kırıktı. Gözlerime dolan kanı silip öyle kullanmıştım traktörü. Sağ kolumda kırık olduğu için yolda ilerlerken vitesi değiştirememiştim. Diğer elimle değiştirmiştim. Çok zordu; ama şimdi artık rahatlıkla traktör kullanabildim. Dikkat ettiğim sürece tekrar aynı şeyleri yaşamayacağımı öğrendim. En önemlisi de korkumu yendim dedi.

'BU KADAR KISA SÜREDE İYİLEŞECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİM'

Binnaz Sertçelik'in eşi Tuğrul Sertçelik (27) de eşinin sağlığına kavuştuğunu belirtirken, Hepimiz için çok zor bir süreçti. Çok şükür, iyisiyle kötüsüyle atlatıldı. Normal yaşamımıza dönmüş durumdayız. Çok güzel şeyler hissediyoruz. Bu olay başımıza geldiği ilk andan itibaren emeği geçen doktorlarımıza, herkese teşekkür etmek istiyoruz diye konuştu.

Binnaz Sertçelik'in bu kadar kısa sürede iyi olacağını ve normal hayatına dönebileceğini beklemediğini aktaran Tuğrul Sertçelik, Bunu hiç tahmin etmiyordum. Allah'a şükürler olsun iyi durumdayız. Beklentilerimizin çok çok üstünde gelişmeler oldu dedi.

