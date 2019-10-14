Pancar söküm makinesi üreticiyi güldürdü

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta 2014 yılında kapatılarak işçileri başka yerlere gönderilen şeker fabrikası, Ziraat Odası'nın Almanya'dan 500 bin Euoro'ya ithal ettiği söküm makinesi sayesinde yeniden üretime başladı. 2014 yılında 2 bin tona kadar düşen pancar üretimi, söküm makinesinin hizmete girdiği 2015 yılında 35 bin tona yükseldi. Çitfçinin üretime dönmesiyle 2016 yılında ikinci söküm makinesi ithal edilen Kars'ta üretim 80 bin tona çıkarken, kapatılan şeker fabrikasının bacaları yeniden tütmeye başladı.

Kars'ta 1993 yılında kurulan şeker fabrikası, gerek kotalar gerekse maliyetlerin artması sebebiyle 2014 yılında kapanma noktasına geldi. 2014 yılında 2 bin ton pancar üretilen Kars'ta, 180 bin ton pancar işleme kapasiteli fabrika kapatıldı. İşçileri farklı kentlerdeki fabrikalara gönderilen Şeker Fabrikası'nı kurtarmak için Ziraat Odası Başkanlığı harekete geçti. Özellikle pancar sökümünün maliyetinin yüksek olması sebebiyle 22 köyde 497 çiftçinin üretimden vazgeçtiği Kars'ta, Ziraat Odası Başkanlığı, Almanya'dan 500 bin Euro karşılığında söküm makinesi ithal etme kararı aldı. Çiftçilerin üretimi artıracaklarına dair kararın ardından Kars Ziraat Odası Başkanlığı, Almanya'dan söküm makinesini ithal etti. Arazilerideki pancarı yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si devletin ödeme yapmasından sonra alınmak üzere 200 TL'ye söken makineyle üreticilerin işi kolaylaştı. 2016 yılında üretimin 80 bin tona çıktığı Kars'ta ziraat odası Almanya'dan ikinci makineyi de ithal etti.