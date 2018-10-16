HABER

Pancar üreticileri alımın hızlandırılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı üreticileri alımların hızlandırılmasını istedi.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı üreticileri alımların hızlandırılmasını istedi. Sandıklı merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümüne yaklaşık 10 gün önce başlandı. İlçede şeker pancarı alımı yapan 4 kantar henüz alım yapmazken, günde 30 kamyon şeker pancarı sökümüne izin veriliyor. Üreticiler ise geçen yıl eylül ortasında sökümün başlandığını ve ekim ayının başında da kantarların açıldığını hatırlatırken, bu yıl ise alımın yavaş yapıldığını vurgulayıp, bu şartlarda söküm süresinin uzayacağını ve pancarların soğuk ve don nedeniyle telef olacağını söyledi. 'TARLAYA MI GİDECEĞİZ, SIRA MI ALACAĞIZ' Hırka köyü sakinlerinden şeker pancarı üreticisi Veli Günayan, Geçen yıllarda pancarlarımız eylül aynın sonunda kamyonlarla fabrikaya gönderiliyordu. Ekim ayının başında da Sandıklı bölgesinde 4 kantar alım yapıyordu. Biz 60 ya da 70 günde pancar sökümümüzü ancak bitiriyorduk. Fakat şu anda Sandıklı bölgesine günde 30 kamyon veriliyor. Bu kamyonlardan sıra almak için de burada saatlerce sıra bekliyoruz. Pancarlarımız tarlada kaldı. Benim 600 ton kotam var. Daha dün bir kamyon pancar gönderdim. Önümüz kış. Kepçeye yükletiyoruz parayla. Randımanımız düşük geliyor. Firemiz çok yüksek geliyor. Biz buraya geliyoruz her sabah. Tarlaya mı gideceğiz, sıra mı alacağız dedi. 'MAĞDUR DURUMDAYIZ' Karadirek köyü sakinlerinden şeker pancarı üreticisi Halil Erdem de Karadirek köyünde pancar grup başkanıyım. Türkakın kantarına 11 köye günde 5 kamyon söküm izni verildi. Günlük her köye bir kamyon düşmüyor. Söküm çok kısıtlı, biz üstelik devletin şartına göre yazıldık. Sonradan fabrika satıldı. En azından bu yıl devletin şartlarına göre alım yapılsın. Gelecek yıl şirket kendi pancar ekim şartlarını açıklasın. Biz de ona göre anlaşalım. Ona göre ekim yapalım. Kamyon sayısı da çoğalsın. 11 köye günlük 1 kamyon düşmüyor. Günde 5 kamyon değil günde en az 11 kamyon verilmesi lazım. Kantarları da açsınlar ki geçen yıl devletin şartlarına göre ekim yaptığımız için. Seneye yeni sözleşme yaparken anlatırlar şartlarını. Biz de ona göre ekim yaparız ya da ekmeyiz. Mağdur durumdayız. Bize yazık günah değil mi Kasım ve aralık aylarında bu memlekette don oluyor. İşçi bulamıyoruz. Tarladan pancar sökemiyoruz. Makineler çamur nedeniyle tarlaya gömülüyor diye konuştu.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varAnkara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem ParkıKahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Hırsızın evini soyan hırsız!

Hırsızın evini soyan hırsız!

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.