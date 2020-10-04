HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pancar yüklü tır devrildi; 1 yaralı

Pancar yüklü tır devrildi; 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 01:07 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Hasan Hüseyin C.

Pancar yüklü tır devrildi; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Hasan Hüseyin C. idaresindeki 26 AAZ 479 plakalı pancar yüklü tırın kontrolden çıkararak orta refüje devrildi. Kaza nedeniyle tırda bulunan pancarlar çevre yolunun her iki şeridine de dağıldı. Kaza ihbarını alan trafik ekipleri kısa sürede olay yerine giderek başka bir kazaya sebebiyet vermemek için gerekli tedbirleri aldı. Kazanın şokunu yaşayan tır sürücüsü yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle her iki şeritte de trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanması ve tırın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yeniden normal akışına döndü.

Pancar yüklü tır devrildi; 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Donald Trump’ın sağlık durumu nasılDonald Trump’ın sağlık durumu nasıl
En Çok Okunan Haberler
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'
Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İstanbul Emniyeti'nde flaş değişiklikler!
İstanbul Emniyeti'nde flaş değişiklikler!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Burdur'da engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Burdur'da engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Hayatını kaybettiği iddia edildi! Ali Kırca öldü mü? Ali Kırca kimdir? Ali Kırca kaç yaşında?
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiası
Dicle Nehri'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
2 yaşındaki çocuğun 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Ankara'da berber dükkanındaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.