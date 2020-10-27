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Pancar yüklü traktörün römorku devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği köprüde pancar yüklü traktörün römorku devrildi.Kaza, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesi’nde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği yeni yapılan köprüde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği köprüde pancar yüklü traktörün römorku devrildi.
Kaza, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesi’nde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği yeni yapılan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 54 HH 758 plakalı pancar yüklü traktörün ikinci römorku köprüye çıktığı esnada koparak devrildi. Meydana gelen kazada ölü yada yaralanan olmazken traktör sürücüsü A.E., “Köprü dik olduğu için römorku geri çekti ve kaza yaşandı. İnşallah başka kaza olmaz" dedi.
Kazanın ardından yola dökülen pancarlar, vatandaşlar tarafından toplandı.

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