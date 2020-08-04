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Panda koruma alanları nedeniyle 'bazı yırtıcıları soyu tehlikeye girdi'

04.08.2020 08:36 | Son Güncelleme

Bir dönem soyları tükenme tehlikesi altında olan pandaları korumak için çok fazla çaba gösterildi. Ama son yapılan bir araştırma, pandaları kurtarmak için alınan bazı önlemlerin başka hayvan türlerini tehlikeye attığını ortaya koyuyor.

Panda koruma alanları nedeniyle 'bazı yırtıcıları soyu tehlikeye girdi'

Bir dönem soyları tükenme tehlikesi altında olan pandaları korumak için çok fazla çaba gösterildi. Ama son yapılan bir araştırma, pandaları kurtarmak için alınan bazı önlemlerin başka hayvan türlerini tehlikeye attığını ortaya koyuyor.

Leoparlar, kar leoparları, kurtlar ve Asya vahşi köpeklerinin, koruma altına alınan bölgelerde neredeyse tamamen ortadan kaybolduğu belirlendi.

Çinli araştırmacılar, bu türlerin yok olmasının ekosistem üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini öngörüyor.

Leoparlar ve kurt gibi avcı türlerin eksikliğinde, otla beslenen türlerin aşırı çoğalabileceği ve pandalar dahil, doğal dengeye zarar verebileceği değerlendiriliyor.

Çevreciler, pandaların yaşadıkları ormanları koruyarak diğer türlerin yaşam alanlarını da koruduklarını düşünüyorlardı.

Yapılan araştırmaya göre, panda koruma alanlarının 1960'lı yıllarda oluşturulması sonrası, bu bölgelerdeki leopar nüfusu yüzde 81 oranında azaldı. Kar leoparları yüzde 38, kurt nüfusu ise yüzde 77 oranında düştü.

Asya yaban köpeklerinin soyu ise tükenme noktasına geldi, nüfusları yüzde 95 azaldı.

Asya yaban köpeklerinin soyu tükenme tehlikesi altında

1990'lı yıllarda dikkat çekici düşüş yaşandı

Çinli ekibin yaptığı araştırma, 66 panda koruma alanının da içinde olduğu 73 koruma altındaki bölge özelinde gerçekleştirildi.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Sheng Li, "Bu bulgular, tek türü koruma altına almak amacıyla oluşturulan koruma bölgeleri yerine biyoçeşitlilik amaçlayan koruma alanlarına yönelmemiz gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Araştırma ekibi, yırtıcıların nüfusundaki büyük düşüşün 1990'lı yıllarda, kaçak avlanma, hastalıklar ve odun ticareti nedeniyle gerçekleştiğine inanıyor.

Uzmanlar dalgayı tersine çevirebilmek için büyük yırtıcıların besin halkasında olan hayvanların da yer aldığı daha büyük koruma alanlarının oluşturulması önerisini yapıyor.

Yıllar içinde alınan önlemlerle pandalar, tehlike altındaki türler kategorisinden, kırılgan türler kategorisine çıkarıldı.

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