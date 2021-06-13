Pandami Music ile düet yapan Erkan Petekkaya'nın 'It’s My Life' performansı sosyal medyada büyük ses getirdi!

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına tepki göstererek Twitter üzerinden paylaşım yapmasıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Erkan Petekkaya, 'It’s My Life' performansıyla yaşananları biraz unutturdu. Dila Hanım, Paramparça gibi dizilerde rol almasıyla adından söz ettiren Petekkaya, Pandami Music'e konuk olarak eğlenceli bir düet gerçekleştirdi.
Son zamanlarda Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' adlı dizide Delikanlı Sadi karakterini canlandırmasıyla büyük sempati toplayan oyuncu Erkan Petekkaya, şarkıcılık performansı ile de adından söz ettirdi. Pandemi döneminde ortaya çıkan bir müzik oluşum grubu olan Pandami Music'e konuk oldu. Petekkaya, popüler grup ile 'It’s My Life' ve 'Yetiş Ya Ali' şarkılarını seslendirdi. Grubun sosyal medya hesaplarından yayınladığı performans videosu ile Petekkaya yine gönülleri fethetti.
TV8 ekranlarında geçtiğimiz haftalarda düzenlenen müzik ödülleri töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine epey sinirlenen oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerine yer verdi. Ünlü oyuncunun bu açıklaması ise oyuncu ve sanatçılardan büyük tepki gördü.
Hakkında yapılan hakarete karşı sessiz kalamayan ünlü fenomen İnstagram hesabından bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin olarak Durmaz, "Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim." dedi.
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