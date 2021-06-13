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Pandami Music ile düet yapan Erkan Petekkaya'nın 'It’s My Life' performansı sosyal medyada büyük ses getirdi!

13.06.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya 'Pandami Music' adlı gruba eşlik etti. 'It’s My Life' ve 'Yetiş Ya Ali' adlı parçaları grupla birlikte seslendiren Petekkaya, hayranlarına renkli dakikalar yaşattı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinden Delikanlı Sadi karakterine hayat vermesiyle ekranlar boy gösteren ünlü oyuncunun, şarkıcılık performansı da epey beğenildi.

Pandami Music ile düet yapan Erkan Petekkaya'nın 'It’s My Life' performansı sosyal medyada büyük ses getirdi!

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına tepki göstererek Twitter üzerinden paylaşım yapmasıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Erkan Petekkaya, 'It’s My Life' performansıyla yaşananları biraz unutturdu. Dila Hanım, Paramparça gibi dizilerde rol almasıyla adından söz ettiren Petekkaya, Pandami Music'e konuk olarak eğlenceli bir düet gerçekleştirdi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN HEYECANLANDIRAN PERFORMANS

Son zamanlarda Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' adlı dizide Delikanlı Sadi karakterini canlandırmasıyla büyük sempati toplayan oyuncu Erkan Petekkaya, şarkıcılık performansı ile de adından söz ettirdi. Pandemi döneminde ortaya çıkan bir müzik oluşum grubu olan Pandami Music'e konuk oldu. Petekkaya, popüler grup ile 'It’s My Life' ve 'Yetiş Ya Ali' şarkılarını seslendirdi. Grubun sosyal medya hesaplarından yayınladığı performans videosu ile Petekkaya yine gönülleri fethetti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

TV8 ekranlarında geçtiğimiz haftalarda düzenlenen müzik ödülleri töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine epey sinirlenen oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerine yer verdi. Ünlü oyuncunun bu açıklaması ise oyuncu ve sanatçılardan büyük tepki gördü.

Pandami Music ile düet yapan Erkan Petekkaya'nın n 'It’s My Life' performansı sosyal medyada büyük ses getirdi

KERİMCAN DURMAZ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Hakkında yapılan hakarete karşı sessiz kalamayan ünlü fenomen İnstagram hesabından bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin olarak Durmaz, "Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Erkan Petekkaya
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