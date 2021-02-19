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Pandemi ABD'de Ortalama Yaşam Süresini 1 Yıl Geriletti

19.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Pandemi ABD'de Ortalama Yaşam Süresini 1 Yıl Geriletti

Amerika’da ortalama yaşam süresi Corona virüsü pandemisi nedeniyle bir yıl geriledi. Bu ortalamanın ırklara göre değişiyor olması ise, ülkedeki eşitsizliklerin de arttığını gösteriyor

Amerika’da ortalama yaşam süresi Corona virüsü pandemisi nedeniyle bir yıl geriledi. Bu ortalamanın ırklara göre değişiyor olması ise, ülkedeki eşitsizliklerin de arttığını gösteriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) dün yayınlanan raporuna göre, ülkedeki ortalama yaşam süresi 77,8’e geriledi. Bu yaş ortalaması, en son 2006 yılında kaydedilmişti. Uzmanlar, ortalama yaşam süresinde on yıldan fazla bir süre içinde ulaşılan ilerlemenin 2020 yılında pandemi sürecinde silindiğine dikkat çekiyor.

Diğer taraftan, Latin Amerikalılar arasında ortalama yaş süresi 2 yıl gerilerken, siyah Amerikalılar’da ortalama 3 yıl gerileme kayıtlara geçti.

Princeton Üniversitesi’nden nüfus bilimcisi Noreen Goldman, yaşam süresi ortalamasındaki gerilemeyle ilgili olarak, “Bu, gerçekten çok büyük bir sorun” ifadelerini kullandı ve 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ortalama olarak bir yılın onda biri düzeyinde gerilediğinde bile uzmanların alarma geçtiğini hatırlattı.

Pandemi sürecinde siyah Amerikalılar ile beyaz Amerikalılar’ın otalama yaşam süresi arasındaki fark neredeyse yüzde 50 oranında arttı. 2019 yılında, beyazların ortalama yaşam süresi siyahlarınkinden 4 yaş fazlaydı. Bu, 2020 yılında ortalama 6 yaş farka yükseldi.

CDC’nin verileri 2020 yılının sadece ilk yarısını yansıttığından, nihai verilerin mevcut tabloyu daha da olumsuz bir hale getireceği tahmin ediliyor.

Pandemi sürecinin ruhsal, sosyal ve ekonomik etkileri ve virüse yakalanan ancak sağ kurtulanlar arasında birçoğunun sağlık durumlarında beklenen olumsuzluklar nedeniyle, ortalama yaşam süresinin pandeminin sona ermesinin ardından hızlı bir şekilde artmayacağı öngörülüyor.

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