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“Pandemi ABD’nin İmajını Zedeledi”

07.06.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankete göre Almanlar'ın sadece yüzde 51'i ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor. Bu oran Fransızlar arasında yüzde 60. ABD'ye güvenen Türkler'in oranı yüzde 25'ten az

“Pandemi ABD’nin İmajını Zedeledi”

Yeni bir kamuoyu yoklamasına göre ABD'nin dünya liderliği imajı, pandemi sürecini yönetim biçimi nedeniyle Fransa ve Almanya'da zarar gördü.

Alman Marshall Fonu'nun Bertelsmann Vakfı'yla ortak düzenlediği anketin sonucu, ABD Başkanı Joe Biden'ın G-7 zirvesi nedeniyle Avrupa'ya yapacağı ziyaretten önce açıklandı. Anket, Biden'in ABD'nin Avrupalılar'ın gözünde Corona pandemisinden önceki statüsünü geri kazandıramadığını ortaya koyuyor. Anket ayrıca Çin'in itibarının az da olsa arttığını gösteriyor.

Bazı analizlere göre eski Başkan Donald Trump döneminde pandemiye karşı daha etkili bir strateji uygulanabilseydi, yaklaşık 400 bin kişinin ölümünü engellenebilirdi.

11 ülkede yapılan Marshall Fonu ve Bertelsmann Vakfı anketinin sonuç raporunda "Biden yönetiminin ilk üç ayı Fransızlar'ın ve Almanlar'ın ABD'nin dünyadaki nüfuzuna ilişkin görüşleri etkilemedi" ifadesi yer alıyor. 2021 anketinin sonuçlarının 2020'de yapılan anketinkilerle aynı doğrultuda olduğu gözleniyor. Buna göre ABD'nin Avrupa'daki itibarı, 2020'ye oranla 10 puan geriledi. Bu gerilemeden Çin karlı çıktı.

Anket ayrıca Amerikalılar’ın ülkelerinin yurt dışındaki etkisinin arttığı algısını ortaya koyuyor.

Başkan Biden Çarşamba günü G-7, NATO ve Avrupa Birliği zirve toplantılarına katılmak üzere ilk yurt dışı gezisine çıkmaya hazırlanıyor. Biden, Avrupalılar'ın, selefi Trump'ın ABD'yi uluslararası anlaşmalardan çıkarması ve NATO'ya sert eleştiriler yöneltmesi nedeniyle sarsılan güvenini yeniden inşa etmeye çalışacak.

Ankete göre Almanlar'ın sadece yüzde 51'i ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor. Bu oran Fransızlar arasında yüzde 60, İngiltere'de yüzde 67, Polonya'da ise yüzde 76. ABD'ye güvenen Türkler'in oranıysa yüzde 25'ten az. Buna karşılık Amerikalılar'ın çoğu, Avrupa Birliği'ni güvenilir bir ortak olarak kabul ediyor.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu hala ABD'nin Avrupa'nın savunma ve güvenliğine katkıda bulunması gerektiğini düşünüyor. İsveç'te bu konudaki görüşler bölünmüş durumda. Türkler ise bu görüşe katılmıyor. 29 Mart-13 Nisan tarihleri arasında Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD olmak üzere 11 ülkede yapılan ankete her ülkeden biner yetişkin katıldı.

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