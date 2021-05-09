Pandemi ABD'ye Dil Öğrenmeye Gelenlerin Sayısını da Etkiledi

Corona virüsü pandemisinin dönüşüme uğrattığı sektörlerin başında, hiç kuşkusuz eğitim sektörü yer alıyor. Dünyada milyonlarca öğrencinin yabancı dil eğitimi için tercih ettiği ülkelerin başında gelen Amerika’da, pandemi nedeniyle öğrenci sayısında büyük bir düşüş kaydedildi. Normalleşme sürecine adım adım yaklaşılırken, dil okullarının çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeni düzende, öğrenci vizesi ile Amerika’ya gelenler dil öğrenip, kültürü öğrenmenin yanında Corona virüsü aşısı da olabilecekler.

2020 yılına damgasını vuran Corona virüsü salgını eğitimden ticarete, sosyal yaşamdan eğlenceye kadar hayatın bütün alanlarını etkiledi.

Salgının dönüşüme uğrattığı alanların başında da hiç kuşkusuz eğitim geliyor. Yüz yüze eğitimin kaldırıldığı dönemde, örgün eğitimde ortaya çıkan eksiklerin önümüzdeki senelere olan etkisi henüz bilinmiyor.

Yalnız örgün eğitimde değil, kişisel gelişim ya da ileriye dönük meslek edinme için alınan eğitimlerin de uygulama biçimlerinde değişim yaşanıyor. Pandemi döneminde, dünya genelinde online olarak en çok talep gören ise İngilizce eğitimi. Giderek büyüyen online eğitim pazarına rağmen, gençlerin bir çoğu İngilizce eğitimini yabancı bir ülkede almak istiyor.