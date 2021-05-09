Pandemi ABD'ye Dil Öğrenmeye Gelenlerin Sayısını da Etkiledi

Corona virüsü pandemisinin dönüşüme uğrattığı sektörlerin başında, hiç kuşkusuz eğitim sektörü yer alıyor. Dünyada milyonlarca öğrencinin yabancı dil eğitimi için tercih ettiği ülkelerin başında gelen Amerika’da, pandemi nedeniyle öğrenci sayısında büyük bir düşüş kaydedildi. Normalleşme sürecine adım adım yaklaşılırken, dil okullarının çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeni düzende, öğrenci vizesi ile Amerika’ya gelenler dil öğrenip, kültürü öğrenmenin yanında Corona virüsü aşısı da olabilecekler.
2020 yılına damgasını vuran Corona virüsü salgını eğitimden ticarete, sosyal yaşamdan eğlenceye kadar hayatın bütün alanlarını etkiledi.
Salgının dönüşüme uğrattığı alanların başında da hiç kuşkusuz eğitim geliyor. Yüz yüze eğitimin kaldırıldığı dönemde, örgün eğitimde ortaya çıkan eksiklerin önümüzdeki senelere olan etkisi henüz bilinmiyor.
Yalnız örgün eğitimde değil, kişisel gelişim ya da ileriye dönük meslek edinme için alınan eğitimlerin de uygulama biçimlerinde değişim yaşanıyor. Pandemi döneminde, dünya genelinde online olarak en çok talep gören ise İngilizce eğitimi. Giderek büyüyen online eğitim pazarına rağmen, gençlerin bir çoğu İngilizce eğitimini yabancı bir ülkede almak istiyor.
Amerika, başka ülkelerde yaşayan öğrencilerin dil öğrenmek için tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Hem okulların kalitesi, hem hava koşulları, hem de sosyal yaşam nedeniyle California yabancı dil eğitiminde dünyada birçok öğrencinin ilk tercihi. Pandemi yüzünden California’daki öğrenci nüfusunda büyük bir düşüş kaydedildi.
Öğrencilerin birçoğunun hayali iyi bir İngilizce eğitimi sonrası Amerika’da okumaya ve yaşamaya devam etmek…Öyle ki pandemi öncesinde ABD'de yayızlanan bir raporda, ülkedeki yabancı öğrenci sayısı 1 milyon 95 bin 299 ile rekor kırmıştı. Ancak pandemi nedeniyle öğrenciler dil eğitimi için Amerika’ya gelemiyor.
Eğitimleri yarıda kalan öğrencilerin para iadesi talepleri bazı okullar tarafından reddedilirken alternatif olarak sunulan seçeneklerin getirdiği ek maliyetler öğrencinin sırtına yükleniyor. Uzmanlara göre, öğrenci dostu okullar, pandemi döneminde daha kolay farkedilebilir hale geldi.
Pandemiyle birlikte online yabancı dil eğitim uygulamalarına da talep artıyor. Her geçen gün büyümeye devam eden online dil öğrenme pazarının 2027 yılında 21 milyar doları aşması öngörülüyor. Bu yöntemin avantajları kadar dezavantajları da var.
Dünyanın her yerinden istenilen programa katılmak, yer ve mekan sıkıntısı yaşamadan internetin olduğu her ortamda derslere devam etmek mümkün. Ancak öğrenciler uzaktan dil eğitiminin avantajları kadar dezavantajları da olduğunu savunuyor.
Öğrenci vizesiyle ABD'deki dil okullarına gelenler Corona aşısı da olabilecek
Normale dönüşün hızla yaklaştığı Amerika’da dil okullarına gelecek öğrenciler ücretsiz olarak Corona virüsü aşısı olabilecek. Uzmanlar bu konunun tercihleri olumlu yönde etkilediğini söylüyor.
Hem uzmanlar hem de öğrenciler pandemi sonrası dönemden umutlu. Ancak, Amerika’nın başını çektiği ülkelerden birinde yabancı dil eğitimi almak için yalnızca okul ücretini ödemek yetmiyor. Bu ülkelere gidebilmek için ödenmesi gereken vize, seyahat, konaklama ücretlerinin yanında hayat pahalılığıyla da başa çıkabilmek gerekiyor.