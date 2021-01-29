Pandemi Alman üniversitelerine ilgiyi azalttı

Türkiye’den gelen öğrencilerin sayısında da hafif düşüş kaydedildi.Alman üniversitelerinde öğretim gören yabancı öğrenci sayısı koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük oranda düştü. Federal İstatistik Dairesi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Alman üniversitelerine yabancı öğrenci kayıtları bir önceki döneme göre yüzde 28 geriledi. Kaydolan yabancı öğrenci sayısı bir önceki döneme göre 24 bin 700 azaldı.

Buna karşın Alman üniversitelerine kaydolan Alman öğrencilerin sayıları ise yüzde 3 orarında artarak, 46 bin 900 olarak tespit edildi.

Yapılan açıklamada 2020 yaz döneminde yaklaşık 71 bin 600 öğrencinin üniversitelere kaydolduğu belirtilirken, bu sayının 2019 yılına oranla yüzde 10 azalma gösterdiği belirtildi. Bu da yaklaşık 8 bin öğrenciye tekabül ediyor.

İstatistik Dairesi yetkilileri, öğrenci sayısındaki düşüşün pandemi nedeniyle yabancı öğrencilerin Almanya'ya gelemelerinden kaynaklandığını belirtti.

İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 2020 yaz döneminde Almanya'daki üniversitelerde 2 milyon 703 bin 100 öğrenci kayıtlı bulunuyor. 2019'da ise bu rakam 20 bin 900 daha azdı.