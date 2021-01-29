HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pandemi Alman üniversitelerine ilgiyi azalttı

Pandemi Alman üniversitelerine ilgiyi azalttı

29.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pandemi Alman üniversitelerine ilgiyi azalttı

Almanya'daki üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı pandemi nedeniyle düştü.

Türkiye’den gelen öğrencilerin sayısında da hafif düşüş kaydedildi.Alman üniversitelerinde öğretim gören yabancı öğrenci sayısı koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük oranda düştü. Federal İstatistik Dairesi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Alman üniversitelerine yabancı öğrenci kayıtları bir önceki döneme göre yüzde 28 geriledi. Kaydolan yabancı öğrenci sayısı bir önceki döneme göre 24 bin 700 azaldı.

Buna karşın Alman üniversitelerine kaydolan Alman öğrencilerin sayıları ise yüzde 3 orarında artarak, 46 bin 900 olarak tespit edildi.

Yapılan açıklamada 2020 yaz döneminde yaklaşık 71 bin 600 öğrencinin üniversitelere kaydolduğu belirtilirken, bu sayının 2019 yılına oranla yüzde 10 azalma gösterdiği belirtildi. Bu da yaklaşık 8 bin öğrenciye tekabül ediyor.

İstatistik Dairesi yetkilileri, öğrenci sayısındaki düşüşün pandemi nedeniyle yabancı öğrencilerin Almanya'ya gelemelerinden kaynaklandığını belirtti.

İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 2020 yaz döneminde Almanya'daki üniversitelerde 2 milyon 703 bin 100 öğrenci kayıtlı bulunuyor. 2019'da ise bu rakam 20 bin 900 daha azdı.

Almanya'da çok sayıda bölüme sadece kış döneminde kayıt yaptırılabildiği için yaza göre kayıt oranları daha yüksek oluyor.

Türk öğrencilerin durumu

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Alman üniversitelerinde 2019/2020 döneminde 21 bin 910'u üniversitede, 16 bin 992'si teknik yüksek okulda olmak üzere Türkiye'den gelen toplam 38 bin 902 öğrenci kayıtlıydı. Bu sayının 2019 kış dönemindeki Türk öğrenci sayısına kıyasla bin 300 kadar daha az olduğu belirtildi. 2018/2019 döneminde Alman üniversite ve yüksek okullarında Türkiye'den gelen 39 bin 634 öğrenci kayıtlıydı.

dpa,KNA,epd/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
ABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısıABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısı
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Hindistan’da fren yerine gaza basan sürücü 6 kişiyi böyle biçti

Fren yerine gaza basan sürücü 6 kişiyi böyle biçti!

Bilim insanlarından Nipah virüsü uyarısı!

Bilim insanlarından Nipah virüsü uyarısı!

"Yüzyılın salgınından çıkış yolu başladı"

Yüzyılın salgınından çıkış yolu başladı

ABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısı

ABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısı

Korona ölümlerinde Meksika dünyada üçüncü sırada

Korona ölümlerinde Meksika dünyada üçüncü sırada

Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor

Ölümler korkutmuştu: BioNTech-Pfizer aşısıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.