“Pandemi Baharda Azalır Yaza Biter”

5,5 milyon kişiyi öldüren, 328 milyon kişiyi enfekte eden Corona virüsü ne zaman hayatımızdan çıkacak? Dünyanın yanıtını merak ettiği soru bu. ABD’de Connecticut Üniversitesi’nde görev yapan ve Jackson Laboratuvarı’nda çalışmalarına devam eden bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz’a göre Corona hayatımızdan hiçbir zaman çıkmayacak. Ancak pandeminin bu yıl içinde son bulması mümkün.

Unutmaz, “Delta ile birlikte bile pandeminin sonlarına yaklaşmıştık. Omicron bu durumu hem geciktirdi hem hızlandırdı. Dünyada inanılmaz bir şekilde yayılıyor. Birkaç aya kadar birçok ülkede zirve yapacak. Çünkü enfekte edecek kimse kalmayacak. Hem aşılarla hem de enfeksiyon sonucu bağışıklık kalkanı oluşacak. Benim tahminim bahara doğru azalmaya başlaması yaza kadar da pandeminin bir şekilde bitmesi. Ama bu şu demek değil, Corona virüsü her zaman bizimle olacak. Corona virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Belki her yıl enfekte olacağız soğuk algınlığı gibi hafif olacak. Çok yeni bir varyant çıkarsa ona karşı özel bir aşı gerekebilir” dedi.

Derya Unutmaz, gerçek vaka sayısının kayıtlara geçenlerden iki üç kat daha fazla olduğunu da söylüyor. Bunun nedeninin de birçok kişinin evde yapılan testleri kullandığı ya da hafif geçirdikleri için test yapmaya gerek görmemeleri olduğunu belirtti.

Omicron neden hafife alınmamalı?

Unutmaz’a göre Omicron’un iki önemli özelliği az virüs yüküyle bile bulaşıcı olması ve antikorlardan kaçabilecek düzeyde olması. İki doz aşı olanlarda korumanın yüzde 20’lere düştüğünü hatırlatan uzman, aşıların ağır hastalığa karşı yüksek oranda koruyucu olduğunu hatırlattı.

Derya Unutmaz, “Aşısız olanlarda kesinlikle ağır geçiyor. Hastane yükü gittikçe artmış durumda. Yoğun bakıma yatanlar da var. Yüzde 90’ı aşısızlar ya da eksik aşılı kişiler. Omicron sizi ağır hasta yapabiliyor, öldürebiliyor. Ölümlerde büyük artış yok. Ama azalma da olmadı. Bu virüsü hafife almamak lazım. Bir de sonrası var. Uzun Covid dediğimiz olay var. Omicron da diğer varyantlar gibi belki buna sebebiyet verecek. Belki semptomların aylarca yıllarca sürmesi, vücutta hasar olması söz konusu. Bu bakımdan kesinlikle hafife alınacak bir virüs değil” ifadelerini kullandı.

Unutmaz, ABD dahil birçok ülkede neden 4 yaş altında hastanede tedavi gören hasta sayısındaki artışı ise “65 yaş üzeri bir kişinin hastaneye yatma riski bir çocuğa göre 100 kat daha bin kat daha fazla. Ama sıfır değil çocuklarda. 1 milyon çocuk enfekte olursa, yüzde biri bile hastane yatsa aralarında bir kısmı maalesef hayatını kaybedecek demektir. Risk hala var. Omicron’la birlikte bu risk çok daha fazla arttı. Çünkü çok daha fazla çocuk enfekte olmaya başladı’’ şeklinde yanıtladı.

Unutmaz, korunmayı en üst düzeye çıkarmak için KN95, N95 ya da çift cerrahi maske öneriyor. Ancak bu da riski sıfıra indirmiyor. Sadece iyi koruyucu maskeler sayesinde çok az virüsle karşılaştığınızda ve de çift aşılı iseniz hastalığı kolay atlatmanızın mümkün olduğunu kaydediyor.

