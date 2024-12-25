HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pandemi dönemi görüntüleri yeniden gündem oldu! Tepki çeken zabıta görevinden alındı

Pandemi dönemi görüntüleri yeniden gündem oldu! Tepki çeken zabıta görevinden alındı

25.12.2024 20:12
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.12.2024 20:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada pandemi dönemine ait bir video gündem oldu. Ordu'da ihtiyaç sahibine yemek götüren bir zabıta ihtiyaç sahibinin yemeği az bulması üzerine sinirlendi. Hakarete varan ifadeler kullanan zabıta 'devlet bunu ye diyorsa bunu yiyeceksin' sözleriyle ihtiyaç sahibini azarladı. Görüntüler gündem olması üzerine zabıta görevden alındı.

Ordu’da koronavirüs pandemisi döneminde Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Murat K., yemek götürdüğü ihtiyaç sahibi Cihan K. ile tartıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.

AW357677_02

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Murat K., pandemi döneminde ihtiyaç sahibi Cihan K.’ye yemek götürdü. Burada taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Geçen günlerde tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, zabıta memuru Murat K.’nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

AW357677_04

"KÜÇÜK BİR OLAYDI"

Cihan K. “O gün Aybastı ilçesine cenazeye gidecektim o nedenle arayıp görevli arkadaşları bana yemek bırakmamalarını söyledim. Akşam ilçeden geri döndüm evde de yemeye yemeğim yoktu. Zabıtayı arayarak ‘Bana yemek getirebilir misiniz’ diye sordum. Buraya geldiler aramızda küçük bir tartışma yaşandı. Aradan geçmiş 5 yıl. Küçücük bir olaydı. Görüntülerin servis edilerek nereye varılmaya çalışıldığını anlamıyorum. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun” dedi.

AW357677_05

AÇIĞA ALINIP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de “Hepimizin vicdanını yaralayan olayda söz konusu zabıta memuru, tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırılmıştır. Vicdandan yoksun tavır sergileyen personelin, kim olursa olsun kurumumuzda barınması mümkün değildir. Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz” diye konuştu. (DHA)

PANDEMIDE-YEMEK-GOTURDUGU-IHTIYAC-SAHIBI_486478_143899

PANDEMIDE-YEMEK-GOTURDUGU-IHTIYAC-SAHIBI_486545_143899

Anahtar Kelimeler:
pandemi Zabıta yardım
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret için 'yeni rakam' gündemde: "Tüm çalışanları hayat pahalılığından koruyacak"

Asgari ücret için 'yeni rakam' gündemde: "Tüm çalışanları hayat pahalılığından koruyacak"

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı! Çalıştıkları hastane terör örgütüyle anlaşmalı çıktı

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı! Çalıştıkları hastane terör örgütüyle anlaşmalı çıktı

Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

Pakistan, Afganistan'a saldırdı! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Pakistan, Afganistan'a saldırdı! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’deki patlamada acı detay! 8 kadının ortak noktası

Balıkesir’deki patlamada acı detay! 8 kadının ortak noktası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.